Oggi si decide il futuro di CiviBank

Il destino di CiviBank, l’ultima banca indipendente friulana, potrebbe essere scritto in buona parte oggi. Nel quartiere generale di Cividale è in corso il Cda, che sarà chiamato a esprimersi sull’Opa lanciata da Sparkasse lo scorso dicembre.

Un’offerta pubblica di acquisto che ha già incassato i pareri favorevoli di Antistrust, Banca d'Italia e Bce e che attende, a ore, il pronunciamento della Consob che darebbe il via libera definitivo all'operazione.

Finora dai vertici CiviBank, con in prima linea la presidente Michela Del Piero, è stata scelta la linea del silenzio, almeno sul piano ufficiale. I contatti tra le due banche, dopo l’annuncio dell’Opa, definita ‘friendly’ da Bolzano, ma non accolta con altrettanto calore in Friuli, sono stati scarni e molto formali.

Sparkasse - che è già socio di CiviBank con il 17 per cento delle azioni e punta al 45 per cento dopo l’Opa - ha sempre garantito l’autonomia della banca friulana, ma sulla governance futura ci sarebbe ancora un punto di domanda.

Dopo il Cda, da CiviBank arriverà quantomeno un chiarimento sulla posizione ufficiale riguardo l’operazione. Mostrare gradimento, definirla ostile o una via di mezzo? Sarà il Consiglio di amministrazione a dettare le linea.

Restano sul piatto i 6,5 euro ad azione proposti da Sparkasse con un premio fedeltà per i warrant. Alle 13 è fissata a Cividale la conferenza stampa con comunicazioni importanti da parte dei vertici dell’istituto. Il prossimo capitolo? E’ tutto da scrivere e potrebbe riservare sorprese.