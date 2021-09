Ogs, cooperazione strategica Italia - Tunisia

Al via le iscrizioni per l'evento virtuale Medbleue del 21 settembre, nell'ambito della Cooperazione strategica con Cluster Maritime Tunisien, per potenziare la cooperazione tra i cluster marittimi di Italia e Tunisia e rilanciare l'economia blu nel Mediterraneo. L'evento, che si inquadra nelle attività dell’Alleanza dei Clusters Marittimi WestMED, è organizzato con il Contributo dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS, e vedrà la presenza dell'Ambasciatore italiano a Tunisi, Lorenzo Fanara.

L’iniziativa è legata all’accordo strategico tra il cluster Blue Italian Growth (BIG) e il Cluster Maritime Tunisien (CMT), firmato il 9 giugno 2020, che stabilisce un quadro di collaborazione sistemica per progetti, iniziative e programmi di finanziamento comuni. Entrambi i paesi sono interessati a lavorare insieme in tutti i settori dell’economia blu: competenze blu, cantieristica navale, pesca, acquacoltura. Il ruolo dei due cluster in quest'ambito sarà quello di dirigere, armonizzare e implementare tali aree di cooperazione. Il processo verso una più stretta cooperazione tra i cluster ha beneficiato dell’assistenza tecnica dell'iniziativa WestMED e dell'Ambasciata d'Italia a Tunisi.

L'evento Medbleue , inizialmente previsto in modalità fisica nel corso dei primi mesi del 2021, è stato organizzato in modalità virtuale a seguito della situazione pandemica sanitaria e vedrà la partecipazione attiva, oltre che dei soci dei due Cluster e del meccanismo di assistenza Westmed, dei principali operatori della cooperazione marino-marittima.

Per info e iscrizioni: www.clusterbig.it e info@clusterbig.it