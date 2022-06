Ok all’Opa di Sparkasse, il Tar respinge il ricorso Civibank

Il ricorso al Tar del Lazio di Civibank che chiedeva l’annullamento dell’Opa lanciata da Sparkasse è stato respinto.

La Seconda Sezione Quater ha rigettato la richiesta d’istanza cautelare e così l’Offerta pubblica d’acquisto delle azioni e dei warrant andrà a buon fine. La possibilità di adesione sarà riaperta oggi stesso, a partire dalle 12.51 e fino alle 17.30, recuperando così le ultime ore del 20 maggio, giorno in cui l’Opa si sarebbe dovuta concludere, ma era stata ‘congelata’ dal Tar, in attesa della camera di consiglio di ieri.

In sostanza, i giudici del Tribunale amministrativo dovevano decidere sull’eventuale violazione della Legge Amato, che impediva alle fonazioni bancarie – come la Fondazione Sparkasse, che controlla la banca altoatesina - di acquisire nuove realtà finanziarie extraregionali.

Secondo il Tar, si legge nelle motivazioni del collegio presieduto da Donatella Scala e pubblicate oggi, questo punto “sembra estraneo al perimetro dei controlli demandati alla Consob, ricadendo piuttosto nell’ambito delle competenze della Bce e dalla Banca d’Italia le quali hanno autorizzato l’operazione in esame, mediante l’adozione di provvedimenti amministrativi allo stato sub iudice innanzi al Tribunale dell’Unione Europea”. In pratica la norma riguarda la Fondazione e non direttamente la banca Sparkasse.

L’istituto di credito altoatesino ha già fissato per il 6 giugno il pagamento delle azioni e dei warrant ai soci che hanno aderito, mentre il Cda di Civibank ora dovrà fissare una nuova data per l'assemblea dei soci, rinviata il 25 maggio, nella quale sarà anche eletto il nuovo vertice della banca friulana.

Prima del congelamento dell’operazione, il capitale sociale di Civibank in mano a Sparkasse aveva superato il 70 per cento. Oggi dovrebbe essere anche resa nuota la quota definitiva.

“Si tratta di una decisione che finalmente permette di concludere un’operazione caratterizzata da un grande successo in termini di adesioni da parte degli azionisti che evidentemente hanno accolto la proposta Sparkasse positivamente”, commenta il presidente Gerhard Brandstätter. “Il ricorso promosso da CiviBank è stato ritenuto, come da noi sostenuto fin dalla prima ora, non accoglibile e infondato e ha avuto come unico effetto quello di ritardare la chiusura di una bella operazione”.

“Abbiamo sempre creduto che le nostre ragioni fossero inequivocabili e siamo sempre più convinti che questa sia un’operazione che soddisfa gli azionisti e il territorio e che permetterà alla banca di svilupparsi”, aggiunge il vicepresidente Carlo Costa.