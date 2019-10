Olimpiadi 2026 con gli alberi abbattuti da Vaia

494 Comuni coinvolti in quattro regioni, un’estensione delle foreste danneggiate sull’arco alpino di 42.500 ettari, 8,5 milioni di m3 cubi di legname abbattuti, tanti quanti se ne taglierebbero normalmente in 5-7 anni. Sono questi i numeri provocati dalla tempesta Vaia che, con piogge e raffiche di vento stimate oltre i 150 km/h, esattamente un anno fa ha colpito Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia.

“Si tratta delle zone in cui sono concentrate le foreste che producono 2/3 del legno da opera italiano a Km0, le più importanti e organizzate dal punto di vista forestale e che rappresentano un baluardo insostituibile anche nella lotta contro i cambiamenti climatici nel nostro Paese”, spiega Maria Cristina D’Orlando, Presidente Pefc Italia, organismo garante della certificazione di gestione sostenibile del patrimonio forestale e dei suoi prodotti.

A oggi sono ancora 5 milioni i m3 cubi di legname da recuperare in bosco, un danno enorme per l’economia di tutto il settore: “I proprietari pubblici e privati con i boschi distrutti - aggiunge D’Orlando - stanno affrontando maggiori costi di taglio ed esbosco del legname, perdita di valore del legno, programmazione da rivedere, costi del ripristino”.

Per questo motivo, PEFC si è attivato sin da subito con il progetto Filiera Solidale PEFC, l’unico sistema pensato per il legname proveniente dall’allestimento delle piante abbattute da Vaia che, attraverso il logo della Filiera Solidale, lo accompagnerà con la tracciabilità attraverso le varie trasformazioni, garantendo così a tutta la filiera, fino ai consumatori e ai cittadini, che il legno utilizzato per il prodotto o il manufatto finale venga effettivamente dalle zone colpite dalla tempesta.

La situazione locale differisce di zona in zona: in provincia di Bolzano si è esboscato il 50% del legname schiantato, mentre in quella di Trento è stato venduto circa il 40% del legname abbattuto e complessivamente ne è stato allestito e asportato circa il 25%. Secondo il PEFC Italia, l’andamento stagionale del 2019 è stato favorevole: "Il legname abbattuto ha sofferto poco e le piante utilizzate tra settembre e ottobre presentano ancora un'ottima qualità, che si manterrà almeno fino alla prossima primavera: la previsione è che anche nel 2020 si potrà produrre legname di qualità”, dichiara il vicepresidente Francesco Dellagiacoma. Sotto controllo anche la presenza dell’insetto chiamato bostrico (Ips typographus) : “I monitoraggi hanno confermato che non c'è stato un aumento consistente della sua presenza. Un altro elemento positivo per affrontare il prossimo anno, che sarà quello decisivo per il recupero del legname schiantato”.

“L’Italia ha un settore di trasformazione del legno rilevante, che importa l’80% della materia prima: con questo progetto - aggiunge D’Orlando - chiediamo alle imprese, alle pubbliche Amministrazioni, alle Associazioni e alle organizzazioni di utilizzare il legno abbattuto dalla tempesta Vaia nella costruzione e manutenzione di opere pubbliche e private - come edifici, ponti, staccionate, manufatti in legno - inserendo nei capitolati di appalto premialità per chi utilizza il legno di Vaia certificato Filiera Solidale PEFC. Infine, vale la pena ricordare che in Italia gli Acquisti Verdi Pubblici (GPP) sono obbligatori: inserire il legno di Vaia certificato Filiera Solidale PEFC nei Criteri Ambientali Minimi rappresenterebbe un’iniziativa di grande impatto sociale ed economico. Lo scopo della Filiera Solidale PEFC è aiutare le zone colpite, incrementare la filiera corta italiana o a Km0 e promuovere un’economia sostenibile nelle zone montane e nelle aree interne”.

Una richiesta che PEFC ha indirizzato ad amministrazioni locali, imprese e privati, affinché il legname della Filiera Solidale venga utilizzato anche per realizzare interventi ad alta visibilità. “I lavori necessari per le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 siano fatti con il legno della Filiera Solidale”, è la richiesta di PEFC Italia, come sottolinea il vicepresidente Francesco Dellagiacoma. “Abbiamo sollecitato su questo tema i sindaci di Milano e Cortina, i presidenti delle Regioni e le Pubbliche Amministrazioni interessati: aderire alla nostra proposta significherebbe costruire una manifestazione sostenibile e solidale e dare un segnale forte alle imprese”.

La Filiera Solidale PEFC: i progetti per la rinascita dopo Vaia

Nel frattempo, numerose sono le segherie, le aziende, gli enti e gli imprenditori che hanno già aderito alla Filiera Solidale e che hanno investito in progetti da realizzare con il legname di Vaia: dal progetto di Rete Clima per ricreare le foreste abbattute, ai prodotti per le spiagge italiane e al palazzetto dello sport di Legnolandia fino alla scenografia realizzata da Stefano Boeri per le Troiane di Euripide, ecco alcune delle iniziative che stanno sostenendo le comunità colpite dalla tempesta di vento.

Quest’estate le spiagge italiane sono state arredate con il legno di Vaia grazie a Legnolandia di Forni di Sopra, tra le imprese del settore che ha aderito alla Filiera Solidale PEFC e che sta diffondendo il progetto sui litorali del Nordest, coinvolgendo la Coop. Legno Servizi per l’approvvigionamento del legname e la Rete dell’Abete bianco “FriûlDane”, le cui imprese aderenti trasformano la materia prima in segati e materiali da costruzione. Dalla passerella in legno del litorale di Caorle alle aree dedicate ai fumatori nei pressi della prima spiaggia smoke-free d’Italia a Bibione, passando per le rastrelliere per le biciclette a Lignano, l’intento è stato quello di creare una rete di solidarietà che consentisse a tutti i gestori degli stabilimenti balneari di fare una scelta sostenibile. Per il futuro, Legnolandia sta lavorando alla costruzione dello stadio del ghiaccio di Forni di Sopra: gli elementi strutturali e secondari e i rivestimenti saranno realizzati in abete bianco solidale, proveniente dalla foresta di Ampezzo, trasformato a Sauris e lavorato ed installato da Legnolandia.