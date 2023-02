Oltre il mercato: il sistema del lavoro in Fvg

Si rinnova l'appuntamento annuale promosso dall'Amministrazione regionale per esplorare le tendenze del mercato del lavoro, misurare l'effetto delle politiche pubbliche sull'occupazione in Fvg e riflettere sui cambiamenti futuri che interessano imprese e lavoratori, in particolare le nuove generazioni.

Martedì 7 febbraio si svolgerà a Trieste, nel Salone di rappresentanza del Palazzo della Regione in piazza Unità d'Italia, il convegno "Oltre il mercato: il sistema del lavoro in Friuli Venezia Giulia. Servizi, imprese e formazione per un'occupazione di qualità".

Dati occupazionali del 2022 in Friuli Venezia Giulia, rapporto tra le politiche del lavoro, della formazione e della famiglia, programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori (Gol) e intelligenza artificiale saranno al centro del dibattito che vedrà dialogare esperti, rappresentanti dell'amministrazione regionale e protagonisti del mondo del lavoro con l'obiettivo di individuare linee di azione capaci di aumentare il valore e i fattori di attrattività del territorio.

"I dati sull'occupazione - è il commento dell'assessore regionale al Lavoro Alessia Rosolen - collocano oggi il Friuli Venezia Giulia tra le regioni più virtuose d'Italia: aumentano gli occupati, cresce la domanda di lavoro da parte delle imprese. Numeri incoraggianti che non possono prescindere dal problema demografico che impatta sulla tenuta strutturale del nostro territorio e dalla necessità di forza lavoro sempre più specializzata. Fondamentale anche una dimensione culturale che rafforzi la relazione tra il sistema dell'istruzione, della formazione e del lavoro. In questo contesto, l'incontro promosso dalla Regione sarà un'utile occasione per fare il punto sugli scenari presenti e futuri che interessano il Friuli Venezia Giulia nell'ambito del lavoro".

La giornata avrà inizio alle 9.30 con i saluti istituzionali (saranno presenti il governatore Massimiliano Fedriga e l'assessore alle Attività produttive Sergio Emidio Bini) e si articolerà nell'arco della mattinata con la discussione dei temi elencati. Concluderà i lavori l'intervento dell'assessore Rosolen.

L'accesso in sala sarà consentito fino all'esaurimento dei posti disponibili. È possibile seguire l'evento in diretta streaming, previa iscrizione al link. Per maggiori informazioni contattare la segreteria organizzativa all'indirizzo mail comunicazione.lavoro@regione.fvg.it.