Da poco più di un mese è online il nuovo sito di Sprint Fvg, lo Sportello Unico per l’internazionalizzazione delle imprese della Regione Friuli Venezia Giulia.

Gestito operativamente dalla finanziaria per l’internazionalizzazione delle imprese trivenete Finest spa, Sprint Fvg fa da raccordo tra vari Enti regionali e nazionali (Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Ministero dello Sviluppo Economico, ICE-Agenzia, Sace, Simest, Finest, Friulia, Polo Tecnologico di Pordenone, e l'intero sistema camerale regionale), con lo scopo di informare e accompagnare le imprese del territorio regionale verso i mercati internazionali.

La legge regionale 13/2019 ha dato nuovo impulso alle attività dello Sportello, rendendolo uno strumento flessibile, in grado di rispondere alle necessità delle imprese regionali. Oltre alla sede di Pordenone, lo Sportello oggi è presente anche a Mosca con l’Antenna Fvg.

Sul nuovo sito multilingue (Italiano, Inglese, Tedesco, Francese e Russo) sono presenti e promosse tutte le attività dello Sportello e evidenziate le opportunità offerte dal sistema Italia e Regione per la promozione del Fvg nei confronti della vasta platea estera.

Alle imprese regionali, PMI, Istituzioni, Camere di Commercio, è offerto orientamento e assistenza nella scelta dei mercati esteri e dei partner in progetti di investimento sempre con lo scopo di dare supporto alle attività di promozione internazionale della Regione Friuli Venezia Giulia. E’ di fondamentale importanza promuovere sinergie nei programmi d’azione tra i diversi attori Sprint, per evidenziare l’offerta alle imprese e semplificare le modalità di accesso agli strumenti messi a disposizione dal Sistema Paese e per facilitare lo sviluppo di iniziative in collaborazione, valorizzando così la presenza delle imprese regionali all’estero.

Sulle pagine del sito, nella sezione Notizie sono presenti continui aggiornamenti sul mondo dell’internazionalizzazione, news e informazioni d'interesse per il business in Italia e all’estero. Ampio spazio è dedicato anche a informazioni sugli strumenti promozionali, finanziari e assicurativi disponibili per attività commerciali e investimenti all’estero. Nella sezione Attività vengono proposte iniziative ed eventi, servizi di formazione e promozione tramite seminari, webinar, missioni.

Il sito è di semplice consultazione e in più offre l’opportunità di contatto tramite form online per richiedere ulteriori informazioni sui servizi offerti e di esporre eventuali esigenze riguardanti il proprio business.