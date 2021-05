Online la dichiarazione precompilata 2020

E’ ufficialmente iniziata la stagione delle dichiarazioni dei redditi. Dalla tarda mattinata, il fisco ha reso disponibili online circa 21 milioni di 'precompilate'. E' il primo passo che consentirà di scaricare e verificare i dati già inseriti dall'Agenzia delle Entrate per ogni contribuente. L'eventuale modifica e consegna sarà possibile solo dal 19 maggio e sarà consentita fino alla scadenza del 30 settembre. Ma, per i contribuenti che vanno ‘a credito’, converrà effettuare la consegna rapidamente per ricevere prima possibile il rimborso delle maggiori tasse versate.

Anche quest'anno non mancano le novità. Quelle più importanti riguardano i bonus, da quello vacanze (già inserito nella precompilata) a quello per monopattini e bici elettriche, nonché le nuove detrazioni per la casa, come il bonus facciate e il superbonus 110%.

Quello della 'precompilata' è sicuramente l'appuntamento più importante tra il fisco e i contribuenti. Come ogni anno l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione i moduli già compilati con i dati dei redditi e delle principali spese detraibili e deducibili già inserite: le spese sanitarie, quelle universitarie, i premi assicurati e i contributi previdenziali pagati per baby sitter, badanti e colf. Quest'anno ne arriveranno poco meno di 21 milioni: molte saranno utilizzate con il meccanismo 'fai da te', che registra numeri crescenti anno per anno, e altre direttamente dai commercialisti o dai Caf come base per la dichiarazione. In questo caso i controlli su detrazioni e deduzioni potrebbero essere fatti direttamente sui professionisti che hanno 'certificato' i dati introdotti. Nessun controllo è previsto per chi non modifica la dichiarazione così come indicata dal fisco, che però - nonostante si calcola che l'Agenzia delle Entrate inserisca complessivamente già un miliardo di dati - molte volte richiede degli interventi di integrazione.

Anche se la precompilata non viene modificata il contribuente dovrà inserire alcuni dati: indicare il sostituto d'imposta che verserà il dovuto (o rimborserà il credito) e scegliere la destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille.