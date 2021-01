Online tutte le informazioni sul Superbonus 110%

E’ online il portale del governo dedicato al Superbonus 110%, misura d’incentivazione introdotta dal Decreto Rilancio del 19 maggio che punta a rendere più efficienti e più sicure le nostre abitazioni. L’incentivo consiste in una detrazione del 110% che si applica sulle spese per interventi di efficientamento energetico (Super Ecobonus) o per quelli di adeguamento antisismico (Super Sismabonus) sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022.

I beneficiari possono scegliere se utilizzare direttamente la detrazione al 110%, pagando meno tasse e recuperando in cinque anni più di quanto hanno speso (in quattro per le spese sostenute nel 2022), cedere il credito d’imposta a terzi, ottenendo subito liquidità, o esercitare l’opzione dello sconto in fattura, effettuando i lavori senza alcun esborso monetario.

Nel sito dedicato, fortemente voluto dal Sottosegretario Riccardo Fraccaro, oltre a tutte le informazioni sui requisiti e su come ottenere la detrazione, è presente una sezione Faq (risposte alle domande frequenti), a cura di Agenzia delle Entrate ed Enea, e la possibilità di inviare i propri quesiti.