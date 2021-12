Opa di Sparkasse, riunito il Cda di CiviBank

"Il Consiglio di Amministrazione della Banca di Cividale, riunitosi oggi, ha preso atto della decisione della Cassa di Risparmio di Bolzano di promuovere un’offerta pubblica di acquisto volontaria avente a oggetto la totalità delle azioni ordinarie dell'istituto cividalese e un’offerta pubblica di acquisto volontaria avente a oggetto la totalità dei warrant denominati Warrant Banca di Cividale S.p.A. – 2021-2024”, si legge in una nota di CiviBank.

"In relazione a quanto dichiarato da Sparkasse nel comunicato stampa diffuso il 9 dicembre, dove si fa riferimento all’intenzione di continuare un dialogo con i vertici di CiviBank che prosegue da giugno scorso, per realizzare un’operazione di soddisfazione per entrambe le realtà", il cda, nella nota, precisa che "coerentemente a quanto in precedenza comunicato al mercato il 15 giugno 2021 da CiviBank e da Sparkasse, il dialogo avviato dai vertici delle due banche riguardava solo lo sviluppo di potenziali future collaborazioni industriali e/o strategiche nell’ottica del mantenimento dell’indipendenza e dell’autonomia delle due realtà, con l’obiettivo del reciproco rafforzamento".

"Il Consiglio di Amministrazione - conclude la nota - ha ulteriormente confermato l’impegno della Banca nell’azione per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nel proprio piano strategico".