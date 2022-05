Opa su Civibak, rinviata la decisione del Tar

Tutto rinviato. Nulla di fatto per il ricorso presentato dall’attuale Cda di Civibank al Tribunale amministrativo regionale del Lazio con il quale chiedeva l’illegittimità dell’Opa lanciata da Sparkasse sull’istituto friulano, segnalando la violazione di Fondazione Sparkasse, che detiene la maggioranza della banca altoatesina, della legge Amato.

L’udienza era fissata per oggi. In apertura della camera di consiglio, il Collegio della seconda sezione del Tar del Lazio si è dichiarato non competente, ha disposto la cancellazione della causa dal proprio ruolo e la sua rimessione al Presidente del Tar che potrebbe assegnarla alla sezione seconda quater.

Tutto rinviato a data da destinarsi quindi. Sparkasse, che ha sempre giudicato infondato il ricorso, rende noto che “tanto il Ministero dell’Economia e delle Finanze, quanto Consob – pubbliche amministrazioni contro cui CiviBank ha promosso la sua iniziativa - si sono regolarmente costituite in giudizio, rilevandone l’inammissibilità e l’infondatezza”.

L’Opa, le cui adesioni termineranno venerdì 20 maggio e che hanno visto salire la banca di Bolzano a quasi il 70% del capitale sociale di Civibank - va dunque regolarmente avanti. Nessun rischio nemmeno per l’assemblea dei soci fissata per il 25 maggio. Intanto, resta in piedi anche un altro ricorso di Civibank al Tribunale dell’Unione Europea, che non ha ancora calendarizzato la questione.

"La decisione odierna del Tribunale ha natura esclusivamente organizzativa", precisa in una nota la banca di Cividale, sottolineando che anche l’associazione Soci e Amici della Banca CiviBank ha aderito all'iniziativa. "Resta da definire la legittimità dell’iniziativa di Sparkasse, ancora interamente soggetto all’esame della competente sezione del Tar".