Opa su Civibank, i risultati definitivi

Si è chiusa con successo l'offerta pubblica di acquisto lanciata da Sparkasse su Civibank. Dopo il temporaneo stop, in attesa della pronuncia del Tar del Lazio - che il 31 maggio ha dato via libera all'Opa - ieri la banca altoatesina ha ufficialmente concluso il periodo di adesione.

I risultati definitivi registrano, sul fronte delle azioni, 8.168 aderenti, per complessive 15.488.884 azioni, rappresentative del 70,6211% delle azioni e del 58,5496% del capitale sociale che, sommate alla quota già in possesso della Banca di Bolzano (17%), chiudono l'Opa al 75,6429% del capitale e al 79,0967% dei diritti di voto (al netto delle azioni proprie detenute da CiviBank).

In merito ai warrant, sono stati 7.788 gli aderenti, per complessivi 9.244.527 titoli, rappresentativi del 65,3495% dei warrant e del 58,8683% del totale dei titoli emessi da CiviBank che, sommati al 9,918% già detenuto, portano Sparkasse al 68,7860%.

Benché il Consiglio di Amministrazione e i vertici di CiviBank - si legge ancora nella nota della Banca di Bolzano - abbiano adottato condotte e assunto iniziative dirette a impedire a monte la stessa realizzabilità delle Offerte (incluso l'avvio di azioni giudiziarie e di istanze cautelari, queste ultime in toto rigettate, avverso i provvedimenti autorizzativi delle autorità competenti), "tali condotte e iniziative non sono riuscite a impedirne lo svolgimento e il successo".

"Tutte le condizioni di efficacia dell’Offerta sulle Azioni risultano avverate, pertanto l'Opa risulta efficace e può essere perfezionata alla data di pagamento, fissata per il 6 giugno - quando è programmata anche l'assemblea dei soci - con il corrispettivo fissato a 6,50 euro per ciascuna azione e a 0,1575 euro per ciascun Warrant, per un totale rispettivamente di 100.677.746 e 1.456.013 euro".

Il pagamento del corrispettivo differito per warrant (pari a 0,40 euro cadauno) è fissato nel terzo trimestre del 2024, in data da definire.