Opa su Civibank, ok alle modifiche al regolamento sui warrant

Appuntamento rimandato al 25 maggio per decidere quale sarà la nuova governance di Civibank, approvare il bilancio e stabilire il compenso degli amministratori della banca friulana, passata sotto il controllo di Sparkasse che, attraverso l’Opa, ha superato il 50% del capitale sociale.

L’assemblea dei soci, fissata per oggi ma andata deserta, è riaggiorna in seconda convocazione tra poco meno di un mese. Allora, i nuovi azionisti stabiliranno anche il board futuro della banca di Cividale.

In lizza ci sono la lista proposta da Sparkasse, con a capo la manager Alberta Gervasio, e quella dell’attuale Cda che ripropone al vertice l’uscente Michela Del Piero. Il cambio di quote, a netto favore della banca altoatesina, fa propendere per un esito già scritto a favore dei bolzanini.

Oggi – non in presenza, ma su delega - si è invece regolarmente svolta l’assemblea dei portatori di warrant, che prevedeva una soglia del 20% ampiamente superata. L’Assemblea ha votato a favore della trasferibilità dei warrant nell’ambito delle offerte pubbliche di acquisto.

“Siamo lieti dell’esito dell’Assemblea dei titolari di warrant che hanno partecipato e approvato la modifica del regolamento - ha dichiarato il presidente di Sparkasse Gerhard Brandstätter -, passo necessario per rendere realizzabile l’Offerta sui warrant stessi, a conferma dell’importante e crescente interesse per l’Offerta espresso ora anche da parte degli azionisti storici Civibank".

Per l’amministratore delegato e Direttore Generale Nicola Calabrò “l’offerta sui warrant ha raggiunto un importante obiettivo per il suo perfezionamento. Questa è una buona notizia soprattutto per gli oltre 3.000 titolari di warrant che hanno già aderito e per coloro che vorranno ancora farlo, monetizzando uno strumento finanziario che altrimenti non avrebbero potuto liquidare. Inoltre, grazie al premio fedeltà (corrispettivo differito), nato su suggerimento del Comitato dei Piccoli Azionisti, potranno ambire a un ulteriore corrispettivo nel corso del terzo trimestre 2024”.

Sull’Opa – è possibile aderire fino al 6 maggio - resta l’incognita legata ai ricorsi alla giustizia europea e italiana promossi dall’attuale Cda di Civibank, che potrebbero produrre novità importanti prima dell’assemblea del 25 maggio.