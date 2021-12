Opa su CiviBank, parla Sparkasse

“Non potevamo stare al 17% e per questo abbiamo presentato l’Opa su Civibank”. A dirlo è Gerhard Brandstätter, presidente di Sparkasse, intervenuto assieme all’amministratore delegato Nicola Calabrò negli studi di Telefriuli per fare ulteriore chiarezza sulla proposta d'acquisto totalitaria nei confronti della banca friulana. L’offerta sarà al centro della puntata di questa sera di EconomyFvg (in onda alle 21 su Telefriuli, canale 11 o 511 in Hd e in streaming su telefriuli.it).

“Tutto il quadro - ha detto il numero uno della Cassa di Risparmio di Bolzano - è cambiato quando noi siamo saliti al 17%. Abbiamo dovuto agire anche per normative in essere, annunciando un’Opa che noi ribadiamo vuole essere ‘friendly’ e comporterà una creazione di valore per clienti e azionisti del Friuli e dei territori su cui opera CiviBank, che potrà crescere insieme a noi”.

“Il Dna delle due banche – ha rimarcato Brandstätter - è lo stesso, un Dna territoriale al servizio anche dei collaboratori e dei dipendenti. L'idea dell’Opa è diventata una scelta strategica, ma anche dettata dalla vigilanza. Non potevano restare al 17% perché sappiamo che le Autorità di vigilanza prediligono Governance forti e, quindi, quella quota non poteva più andare bene”.

Rassicurazioni sulla fiducia in Civibank sono state espresse anche dall'amministratore delegato di Sparkasse, Nicola Calabrò: "La banca - ha sottolineato - è in ottime condizioni e ha un grosso potenziale di crescita, che si esprimerà non solo attraverso il mantenimento dell'attuale rete di filiali, ma anche pensando a uno sviluppo in altre città, secondo le linee guida del piano industriale di Civibank. Ed è per questo che abbiamo deciso di fare questa operazione”, ha concluso.