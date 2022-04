Opa su CiviBank, Sparkasse presenta la sua lista

Sparkasse oggi ha presentato a Udine la sua lista e illustrato nel dettaglio gli obiettivi dell’Offerta Pubblica di Acquisto su CiviBank e i progetti di sviluppo futuri. Presenti, oltre al Presidente Gerhard Brandstätter e all’Amministratore Delegato Nicola Calabrò, anche i candidati membri per il nuovo Consiglio di Amministrazione dell'istituto cividalese.

Prima dell’incontro pubblico, i vertici e i candidati Alberta Gervasio e Guglielmo Pellizzo sono stati ospiti della trasmissione Economy Fvg (in diretta su Telefriuli alle 12 e in replica questa sera alle 21, sul canale 11 o 511 e in streaming su telefriuli.it), per presentare l’Opa, i progetti e i candidati a gestire il futuro dell'istituto cividalese.

“La lista per il Cda – hanno precisato i vertici di Sparkasse - prevede un’importante e qualificata espressione del territorio locale, caratterizzata anche dalla presenza di esponenti con importanti esperienze in ambito industriale e finanziario per poter disporre di una molteplicità di contributi di diverse competenze come prescritto dalla normativa in materia". In testa alla lista figura Alberta Gervasio, manager che dopo un’esperienza decennale in Ernst & Young, ha ricoperto incarichi importanti nel mondo friulano, fra cui quello di Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo presso la Snaidero Rino Spa, approdando nel 2012 al Gruppo Bluenergy dove oggi ricopre la carica di Amministratore Delegato.

La lista prosegue con Guglielmo Pellizzo, attuale Vice Presidente di CiviBank e noto Avvocato sulla piazza di Udine. Vista l’importanza del collegamento con il Veneto, al terzo posto della lista figura Aldo Bulgarelli di Verona, di origini friulane, che può vantare importanti esperienze maturate in ambito bancario sia nel Gruppo Unicredit, sia in Sparkasse come Consigliere di Amministrazione per tre mandati.

Nella lista anche Lidia Glavina, importante manager triestina appartenente alla comunità slovena che vanta un curriculum molto significativo e ricco di esperienze internazionali nel mondo industriale e finanziario fra le quali spicca il ruolo di Presidente in SDH, importante holding statale slovena, oltre al ruolo di Presidente del Supervisory Board di Telekom Slovenia. Antonio Marano, Presidente dell’Aeroporto Friuli Venezia Giulia Spa con diversi incarichi di consigliere di amministrazione in altre importanti società italiane ed un passato di manager apicale in Unicredit potrà contribuire ad arricchire ulteriormente questa lista caratterizzata da competenze di assoluto livello. La lista vede poi nelle posizioni successive tre dirigenti di Sparkasse: Mario Cappelletti, responsabile della Direzione Bilancio, Contabilità, Fisco, Controllo di Gestione e Pianificazione; Luca Cristoforetti responsabile della Direzione NPE e Legale e Armin Weißenegger responsabile della Direzione Finanza e Tesoreria. Infine, Silvano Chiappo, già dirigente bancario con ruoli di vertice in CiviBank e in Credit Agricole-Friuladria che attualmente riveste il ruolo di consulente tecnico per l’Associazione dei piccoli azionisti di Civibank.

“Questa lista – sono le parole del Presidente Gerhard Brandstätter - rappresenta la conferma di quanto abbiamo comunicato al momento dell’annuncio delle Offerte. Crediamo che le importanti personalità del territorio friulano, accompagnate da persone di esperienza del mondo veneto e altoatesino costituiranno le basi per il miglior funzionamento possibile di un Consiglio di Amministrazione che dovrà garantire il bilanciamento tra le diverse professionalità e le visioni di territorio”.

“Sarà un Consiglio che grazie alla guida di Alberta Gervasio potrà rappresentare adeguatamente le istanze delle comunità locali e l’ascolto anche della minoranza slovena, rappresentata da un importante esponente. Sono soddisfatto della disponibilità data da Guglielmo Pellizzo a far parte di questo Consiglio, portando in dote un’importante esperienza in CiviBank, e del veneto Aldo Bulgarelli che, dopo aver contributo allo sviluppo di Sparkasse, ha accettato la nuova sfida”, conclude Brandstätter.

“Un Consiglio formato da persone autorevoli, preparate e competenti è il miglior biglietto da visita per la nuova missione di CiviBank: portare la banca di Cividale a poter beneficiare dell’appartenenza a un gruppo che assicurerà stabilità e sviluppo”, gli fa eco l’amministratore delegato e direttore generale Nicola Calabrò. “L’ascolto del territorio e una sana gestione condotta dagli esponenti del nuovo Consiglio daranno un contributo alla crescita della banca ed a sostenere le comunità locali. Oltre agli esponenti già citati dal Presidente apprezziamo la disponibilità data da Lidia Glavina, Antonio Marano e Silvano Chiappo oltre ai tre manager di Sparkasse che garantiranno il raccordo con la capogruppo”.

Anche il Cda uscente di CiviBank ha espresso una propria lista che vede a capo la presidente uscente Michela Del Piero. L’assemblea dei soci si riunirà 29 aprile in prima convocazione e il 25 maggio in seconda.