Opa su CiviBank, Sparkasse sale al 56,87%

S’incrementa il flusso degli azionisti che hanno aderito all’Offerta pubblica di Sparkasse sulle azioni e sui titoli Civibank, dopo che, in particolare, l’Assemblea dei titolari di warrant del 29 aprile ha votato a favore del cambio di regolamento. Le azioni portate in adesione – fanno sapere da Bolzano – fino a oggi ammontano complessivamente a 10.524.042, che rappresentano il 39,78% del capitale sociale di CiviBank; tenuto conto delle adesioni ricevute e delle azioni già possedute, la partecipazione di Sparkasse sarebbe pari all’56,87% del capitale sociale dell’istituto cividalese.

Le adesioni comprendono un numero sempre maggiore di soci storici. "La maggioranza del capitale (escludendo cioè la partecipazione già in mano a Sparkasse e le azioni proprie detenute da CiviBank) ha aderito all’Opa. Per quanto riguarda l’Offerta sui warrant, la quota è del 36,69%, con adesioni in forte crescita anche su questo fronte", precisano dall'istituto altoatesino.

Per quanto riguarda i ricorsi promossi dal Consiglio di Amministrazione di CiviBank, Sparkasse stigmatizza, anzitutto, “la tempistica delle temerarie iniziative. Ci adopereremo affinché il giudice amministrativo possa esprimersi il prima possibile, soprattutto nell’interesse degli azionisti di CiviBank”.

“In particolare, dopo aver esaminato il ricorso al Tar con il supporto dei consulenti legali, confermiamo che l’iter autorizzativo per l’Opa è pienamente rispettoso della normativa applicabile”, prosegue la nota Sparkasse. “Pertanto, il Documento di Offerta non presenta profili d’incompletezza informativa e il provvedimento della Consob in data 30 marzo 2022 che ne ha approvato la pubblicazione è pienamente legittimo. In conclusione, le iniziative ostili del Cda di CiviBank sono infondate, strumentali e intempestive”.

“Le Offerte sono note al mercato dal 9 dicembre 2021, quando l’istituto di Bolzano ha comunicato la propria intenzione di promuoverle. Eventuali profili d’illegittimità avrebbero dovuto essere sollevati prima”, conclude la nota di Sparkasse.

“È ormai chiaro il grande successo delle adesioni”, commenta il presidente della banca altoatesina Gerhard Brandstätter. “Gli azionisti hanno risposto e continuano a rispondere con flussi crescenti in filiale. Siamo molto irritati dalle iniziative promosse dal Cda uscente di CiviBank che producono come unico effetto quello di generare confusione”.

A questo proposito l’Amministratore Delegato Nicola Calabrò aggiunge: “I ricorsi sono infondati e rischiano di danneggiare gli azionisti. Dopo aver espresso parole confuse sulla congruità del prezzo di offerta proposto da Sparkasse, aver detto che solo gli azionisti istituzionali di fuori regione avrebbero aderito, aver lamentato l’inopportuna adesione di Friulia, aver detto che solo il 3% degli azionisti storici stava aderendo ed essendo stati smentiti dai fatti su ogni dichiarazione, il Consiglio di Amministrazione di Civibank gioca la carta dell’iniziativa legale fuori tempo massimo quale ultimo tentativo di impedire che un’Opa di successo vada in porto come gli azionisti stanno esprimendo giorno dopo giorno sempre di più”.