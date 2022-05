Opa su Civibank, Sparkasse sale al 66,7 per cento

Continua senza sosta la progressione nelle adesioni da parte degli azionisti CiviBank all’Opa lanciata da Sparkasse. A oggi le azioni ammontano a 13.131.007 e i warrant a 7.483.069, fanno sapere dalla banca di Bolzano. Dopo la decisione di prorogare le offerte fino al 20 maggio, si dovrebbe allentare la pressione sulle filiali e tutti coloro che vorranno aderire avranno più tempo per programmare gli appuntamenti e usufruire dei 10 giorni in più rispetto alla scadenza originariamente prevista a venerdì 6 maggio.

“Grazie al numero di adesioni raccolte, pari al 66,7% del capitale, gli obiettivi inizialmente indicati sono ampiamente superati e il prolungamento della durata delle Offerte è stato deciso solo per permettere, appunto, agli ulteriori azionisti interessati di cogliere l’opportunità di aderire alle Offerte”, prosegue la nota dell’istituto altoatesino.

“Fino al 23 maggio (alle 11, per chi aderisce tramite filiale CiviBank) sarà possibile esprimere anche il sostegno alla lista presentata da Sparkasse per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione di CiviBank in scadenza. La lista presentata da Sparkasse, che si confronta con quella guidata dalla Presidente uscente Michela Del Piero, vede la presenza di una forte compagine territoriale con Alberta Gervasio quale candidata alla Presidenza assieme a Guglielmo Pelizzo e Aldo Bulgarelli che, assieme agli altri esponenti, si distinguono per competenze e conoscenza del territorio”.

“Lidia Glavina, in qualità di esponente della comunità slovena, Antonio Marano, con la sua esperienza specifica manageriale di altissimo livello, e Silvano Chiappo, incluso nella lista anche in rappresentanza dei piccoli azionisti, completano il quadro assieme ai tre manager di Sparkasse, Luca Cristoforetti, Mario Cappelletti ed Armin Weissenegger”.

“Il 25 maggio, infatti, si svolgerà l’Assemblea dei soci di CiviBank in seconda convocazione dopo che il 29 aprile non è stato raggiunto il quorum previsto per la prima convocazione. A seguito di numerose richieste di chiarimento ricevute, si precisa che l’adesione all’Opa sulle Azioni rappresenta solo la modalità per consegnare le proprie Azioni; per esprimersi, invece, a favore di una delle due liste che si confronteranno nell’Assemblea del 25 maggio, sarà necessario, per chi non lo abbia già fatto, recarsi in banca e consegnare la delega con il voto espresso per una delle due liste”, precisano da Bolzano.

“L’aver già aderito all’Opa non impedisce, infatti, di poter partecipare all’Assemblea perché per votare è necessario aver avuto la titolarità delle Azioni al 20 aprile, mentre la consegna delle Azioni in caso di adesione all’Offerta pubblica di acquisto entro la fine del periodo di adesione è, invece, prevista in calendario per il 25 maggio”.

“Dopo un responso molto chiaro sul gradimento della proposta Sparkasse in termini di adesioni alle Offerte, confidiamo che gli azionisti ci diano anche fiducia esprimendosi a favore della lista guidata da Alberta Gervasio”, commenta il Presidente Gerhard Brandstätter. “La banca ha bisogno di essere guidata da persone competenti, capaci di interpretare le esigenze del territorio e potersi concentrare sul ruolo importante di sostegno e servizio a favore di famiglie e imprese. Per quanto riguarda il secondo ricorso presentato da CiviBank ieri sera, lo riteniamo ancora più infondato del primo presentato venerdì della settimana scorsa”.

L’Amministratore Delegato e Direttore Generale Nicola Calabrò aggiunge: “Andare in banca e sostenere la lista presentata da Sparkasse vuol dire avere voglia di voltare pagina e ridare a Civibank la possibilità di fare veramente la banca territoriale, non esprimendo slogan propagandistici, ma sviluppando progetti veri di crescita e innovazione”.