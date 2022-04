Opa su CiviBank, Sparkasse supera il 46% di adesioni

Sparkasse comunica di aver raggiunto l’obiettivo minimo dell’Offerta sulle azioni Civibank. Finora, fanno sapere dalla Banca di Bolzano, è stato portato in adesione il 29,24% delle azioni dell’istituto friulano che, insieme al 17,09% già detenuto, consente a Sparkasse di raggiungere il 46,33% e superare la soglia del 45% del capitale sociale di CiviBank, che rappresenta l’obiettivo 'minimo' dichiarato come non rinunciabile ai fini dell’efficacia dell’Opa.

“Si tratta di un importante risultato per il successo dell’Offerta”, commentano dall’istituto di Bolzano, “grazie a un’importante accelerazione delle adesioni da parte dei soci storici CiviBank”.

“A oggi sono state portate in adesione complessive 7.736.427 azioni da parte di 1.845 azionisti. A fronte di un numero di azionisti CiviBank pari a circa 14.000, la percentuale di adesioni ammonta al 13,18%, a conferma del crescente interesse per l’Offerta”, si legge ancora nella nota.

Sparkasse fa sapere che, proprio per consentire la massima partecipazione, è stato esteso l’orario per recarsi in banca e alcune filiali hanno garantito un’apertura straordinaria sabato. Le adesioni si chiuderanno il 6 maggio.

“A differenza di quanto comunicato da CiviBank qualche giorno fa, sulla base dei dati ufficiali la progressione nel numero di azionisti che hanno aderito all'Opa è passata da una media di circa 62 al giorno nei primi tre giorni ai circa 301 delle ultime tre giornate”, replicano da Sparkasse.

“Siamo soddisfatti di aver raggiunto questo obiettivo che conferma una risposta chiara da parte di una grande percentuale di azionisti che ha evidentemente considerato la nostra proposta convincente”, è il commento del Presidente di Sparkasse Gerhard Brandstätter. “Durante gli incontri della scorsa settimana a Moimacco e a Udine si sono gettate le basi per far comprendere al territorio la positività dell’operazione. Il prossimo obiettivo potrà essere il successo in assemblea grazie alla presentazione di una lista che potrà dare un importante rinnovamento alla gestione di CiviBank”.

“Crediamo che nei prossimi giorni ci sarà un’ulteriore evoluzione crescente nelle adesioni da parte degli azionisti storici e siamo convinti che a breve, ed entro la chiusura dell’Opa, si supererà, insieme alle azioni CiviBank già detenute da Sparkasse, il livello del 50%”, gli fa eco l’ad e direttore generale Nicola Calabrò. “Durante gli incontri in Friuli abbiamo riscontrato un grande gradimento verso la nostra lista e puntiamo a realizzare anche questo obiettivo in assemblea. Ci stiamo già preparando per gestire nel migliore dei modi, a Opa conclusa, la fase d’integrazione in modo da assicurare al più presto un ritorno alla normalità che faccia superare le tensioni e l’incertezza creata presso gli azionisti, i dipendenti e i clienti”.