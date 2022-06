Open Day per la Trieste School of Management

Specializzazione post-laurea, corsi brevi, master e MBA: quanto necessario per migliorare le proprie competenze in un mercato del lavoro altamente specializzato, sempre più competitivo e globale. Sabato 11 giugno il MIB Trieste School of Management, una delle migliori business school italiane, apre le proprie porte e dedica una giornata a quanti vogliono proseguire i propri studi o impegnarsi in un nuovo periodo di formazione volto a migliorare le proprie conoscenze e il proprio ruolo nel mondo del lavoro. L’Open day - che torna in presenza dopo il periodo Covid - si svolge nella sede del MIB, il palazzo del Ferdinandeo di Trieste, dalle 9 alle 14.

“Il nostro Open Day - ha spiegato Francesco Venier, direttore Executive Education - è pensato per neolaureati, giovani con esperienza, professionisti, imprenditori. Al MIB organizziamo programmi formativi con l’obiettivo di fornire competenze sia a chi deve oggi avvicinarsi al mondo del lavoro, sia a chi è già occupato e vuole dare una svolta alla sua carriera. Siamo inoltre partner ideali per le aziende che vogliono avviare programmi di sviluppo e formazione in aree specifiche per i propri dipendenti. Dal master al corso breve, il MIB è a disposizione di tutte le persone che cercano una alta formazione che abbia come obiettivo la crescita personale e professionale, in un ambiente dinamico allineato agli standard di insegnamento internazionali”.

L’Open Day si svolge in un contesto molto informale, dove viene privilegiata la possibilità di conoscere docenti, staff, studenti e diplomati, per poter avere informazioni dirette e valutare tutti i percorsi formativi a disposizione. Il programma prevede la visita degli spazi comuni e delle aule, la possibilità di assistere a una lezione sul tema della Digital Transformation, tenuta proprio da Venier, incontrare gli esperti del servizio di orientamento, ottenendo subito un supporto per focalizzare le possibilità di carriera e di formazione.

“Il nostro è un caldo invito a venire a conoscerci - ha concluso Venier - per toccare con mano il nostro impegno, l’entusiasmo di chi lavora con noi e tutte le qualità del nostro sistema formativo. MIB Trieste School of Management è integrata nella fitta rete di istituzioni scientifiche e di formazione del Friuli Venezia Giulia e focalizza l’attenzione non solo sull’aspetto manageriale e di direzione strategica, ma anche sui temi del digitale, dell’inclusione e della responsabilità sociale d’impresa. Questi sono temi sempre più importanti anche per il nostro territorio che è in continua evoluzione e deve attrarre talenti capaci di muoversi in un contesto globalizzato, complesso e dinamico. Noi lavoriamo per far crescere il capitale umano della Regione: prepararsi a competere è imperativo, unire competenza a conoscenza del territorio è la chiave per risultare vincenti nel nuovo mercato del lavoro del Nord Est, sempre più internazionale, basti pensare ai recenti investimenti di multinazionali nella nostra Regione".

Per partecipare all’open day è gradito il free quick Booking a questo link