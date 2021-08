Origini Italia, il corso Mib per corregionali all'estero

Il corso "Origini Italia in Export Management e Sviluppo imprenditoriale" dedicato ai discendenti degli emigrati italiani nel mondo coniuga affetti e radici a potenzialità di crescita, affinando il bagaglio personale dei suoi frequentatori e creando opportunità di mercato per le imprese del Friuli Venezia Giulia.

È il messaggio che l'assessore ai Corregionali all'estero Pierpaolo Roberti ha rivolto alla ventina di studenti del corso che sta visitando in questi giorni le sedi istituzionali di Trieste. Origini è organizzato dal Mib Trieste School of Management in collaborazione proprio con la Regione Friuli Venezia Giulia e l'Ice, l'Istituto italiano per il commercio estero.

Il supporto al corso, secondo l'assessore, è al tempo stesso un dovere morale verso i discendenti dei nostri emigranti e un'occasione di sviluppo economico. Per questo la Regione ha accresciuto il suo sostegno all'iniziativa e ha assicurato una stabilità triennale ai finanziamenti così da consentire una programmazione più ampia.

Il Friuli Venezia Giulia, passato dall'essere a più riprese nella storia terra di dolorose partenze, è diventato oggi, come ha ricordato l'assessore, un territorio ricco di opportunità; in questa chiave, Origini può contribuire a favorire la penetrazione delle nostre aziende nei mercati dei Paesi, per lo più sudamericani, in cui i corsisti vivono. Origini Italia ha, infatti, tre finalità: favorire la collaborazione tra imprese italiane e cittadini di origine italiana nel mondo; rafforzare i legami professionali e culturali tra i discendenti degli emigrati e la terra d'origine; sviluppare nei giovani partecipanti nuove competenze di gestione aziendale e international business con lezioni d'aula, workshop ed esperienze in azienda.

Un terzo dei corsisti è discendente da famiglie emigrate dal Friuli Venezia Giulia. Le sessioni di quest'anno, come è stato ricordato dal direttore di Origini Italia Stefano Pilotto, sono state stravolte dalla pandemia, ma ugualmente gli studenti, in prevalenza provenienti dal Sudamerica, sono riusciti ad approdare a Trieste e a seguire le lezioni per accingersi ora agli stage programmati in aziende del Friuli Venezia Giulia e nel resto d'Italia.