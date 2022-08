Osoppo, cassa integrazione in vista per la Pittini

Cassa integrazione in vista per la Pittini di Osoppo. La richiesta riguarda fino a un massimo di 751 dipendenti e potrebbe partire già lunedì prossimo, anche se su questo punto non ci sono conferme ufficiali. La Cig potrebbe durare fino al 2 ottobre.

A essere interessate potrebbero essere le produzioni relative alle linee di lavorazione a caldo e a freddo. Fra i fattori che hanno portato l'azienda a chiedere la cassa integrazione ci sono sia l'escalation dei prezzi dell'energia, ma anche la difficoltà di reperimento delle materie prime.