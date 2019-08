Pagamenti in agricoltura, il Fvg si affida alla veneta Avepa

Per il pagamento dei contributi, in particolare da fondi europei, alle imprese agricole la Giunta Fedriga punta ad affidare la gestione all’agenzia regionale del Veneto (Avepa). Dopo aver annunciato di volersi distaccare dall’Agea nazionale – spesso additata per le estenuanti lungaggini - e aver sondato diverse ipotesi, tra cui la creazione di una propria agenzia oppure l’adesione a un soggetto interregionale da costituire ex novo, la nostra amministrazione regionale ha valutato più vantaggioso individuare appunto Avepa – istituita nel 2001 - il soggetto pagatore per il Friuli-Venezia Giulia.

Con un accordo sottoscritto tra i due governatori, Massimiliano Fedriga e Luca Zaia, si apre ora la fase in cui verranno individuate le azioni propedeutiche al fine di entrare in piena operatività per la gestione degli aiuti della Pac in vista del prossimo periodo di programmazione comunitaria 2021-2027.