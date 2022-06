Palazzetti conquista il Green Good Design Award

Per il secondo anno consecutivo Palazzetti è sul podio del Green Good Design Award, premio internazionale dedicato alle più virtuose espressioni del design sostenibile. "Build A Better World Now": questo lo slogan della manifestazione, che ha premiato progetti, prodotti e tecnologie caratterizzati da un avanzato approccio green, capaci di distinguersi per il loro minimo impatto sull'ambiente.

Tra le centinaia di proposte provenienti da oltre 30 Paesi, la giuria ha selezionato Vivienne, stufa ermetica a pellet della gamma Ecofire Palazzetti, perfetta sintesi di efficienza, risparmio e comfort.

“Siamo fieri di questo secondo traguardo, che premia il nostro impegno verso la progettazione sostenibile” commenta Chiara Palazzetti, direttore marketing e comunicazione. “Vivienne monta l’innovativa piattaforma T3 con braciere a combustione totale e sistema di pulizia automatica. Grazie a questa importante tecnologia che garantisce un maggiore rendimento, minime emissioni e il più alto livello di prestazione ambientale (5 stelle), Vivienne è ottimizzata a vantaggio di un ambiente più salubre e pulito”.

Frutto della collaborazione tra lo studio di design MarcArch e l’ufficio tecnico Palazzetti, Vivienne è caratterizzata da un design perfettamente circolare e da una spettacolare visione della fiamma. Inoltre nella versione con uscita fumi superiore coassiale (Vivienne US), l’aria comburente arriva in camera di combustione già preriscaldata e si evita l'ingresso di aria fredda in ambiente. Questa soluzione aumenta la valenza ecologica della stufa, ottimizza la resa e riduce i consumi.

L’efficienza di Ecofire Vivienne e il suo elevato contenuto tecnologico derivano dalla continua ricerca Palazzetti per lo sviluppo di soluzioni per aumentare il comfort climatico a salvaguardia delle risorse: un impegno coronato nuovamente da questo prestigioso riconoscimento.