Palazzetti conquista l’IF Design Award

Due delle più recenti stufe Palazzetti - Meghan e Jackie – hanno conquistato l'iF Design Award, premio internazionale divenuto simbolo di eccellenza nel mondo del design a livello mondiale.

Ogni anno iF International Forum Design GmbH, l'organismo indipendente di design più antico al mondo con sede a Hannover, organizza il riconoscimento. Tra oltre 11.000 candidature provenienti da 57 Paesi e sottoposte alla valutazione di una giuria di 98 membri, composta da esperti internazionali, i prodotti friulani hanno convinto grazie al loro carattere innovativo e alla perfetta combinazione di funzionalità ed estetica e si sono distinte nella disciplina Design di prodotto, categoria Home Forniture / Decoration.

Frutto della collaborazione tra lo studio di design MarcArch e l’ufficio tecnico Palazzetti, Meghan è una stufa ermetica innovativa, caratterizzata da un rendimento superiore al 90% e bassissime emissioni, vanta una classe energetica A+ e soddisfa le rigide normative Ecodesign 2022. Funziona a pellet, un combustibile totalmente ecologico. Grazie alla tecnologia a doppia combustione, che garantisce minori emissioni nocive, Meghan è concepita per favorire un ambiente più salubre. È dotata di Upper Smoke Technology (l'aria comburente viene preriscaldata quando arriva alla camera di combustione e non entra aria fredda nell'edificio) e il suo esclusivo sistema Flex AIR consente di orientare l’uscita dell’aria dalla parte frontale o superiore della stufa.



Jackie è una stufa a pellet idro ventilata ermetica che, nonostante le ridotte dimensioni, offre la tecnologia di riscaldamento più avanzata. Riscalda l'acqua dell'impianto di riscaldamento, l'acqua calda sanitaria e l'aria dell'ambiente in cui è installata e dispone di 2 tecnologie innovative: il Complete Burning System, che permette di bruciare anche la cenere incombusta che ricade nel braciere ottimizzando sia l'efficienza che il risparmio e il Self Cleaning System, che contemporaneamente svuota il braciere e pulisce gli scambiatori di calore, garantendo un'elevata efficienza.Da sempre impegnata per la creazione di prodotti semplici da utilizzare, che garantiscano altissime prestazioni con il minimo impatto ambientale, controllando i consumi energetici senza per questo rinunciare ai rendimenti, da oggi Palazzetti aggiunge questo importante doppio riconoscimento che testimonia l’eccellenza della sua produzione e che ancora una volta pone l’Azienda tra i principali player internazionali del settore.