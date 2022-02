Palazzetti espande il progetto Boutiques in Francia

Palazzetti, azienda leader nel mercato del riscaldamento domestico a biomassa, è presente da oltre vent’anni nel mercato francese, dove rappresenta uno dei marchi di riferimento per le stufe a pellet e, più in generale, per i sistemi di riscaldamento.

Forte della sua posizione, Palazzetti prosegue lo sviluppo del progetto Boutiques in Francia: il partenariato pluriennale con alcune delle realtà più interessanti nel mondo della vendita e della distribuzione di stufe. I partners selezionati rappresentano dei veri e propri portabandiera del Marchio, con cui Palazzetti mantiene un contatto diretto e a cui assicura una formazione continua.

Le Boutiques Palazzetti sono riconosciute come “stazioni tecniche abilitate”, in cui è possibile scoprire tutte le novità della gamma ed essere consigliati al meglio nella scelta del sistema di riscaldamento più adatto.

“Nel campo delle stufe a pellet Palazzetti è diventata punto di riferimento per il consumatore francese - commenta Chiara Palazzetti, Direttore Marketing e Comunicazione - grazie alla tecnologia innovativa e al design dei prodotti in linea con i gusti e le tendenze del mercato d’Oltralpe. Il Progetto Boutique non è solo un modo per valorizzare il prodotto, ma anche un nuovo modello di collaborazione con i partner, che diventano ambasciatori dei nostri marchi sul territorio. Promuovendo tutta la gamma dei prodotti Palazzetti (focolari, stufe e barbecue), sono punto di riferimento tecnico e offrono al consumatore un’esperienza di acquisto completa, concretizzando così - in sinergia con l’azienda – l’idea di approccio omnicanale”.

Le più recenti aperture sono datate gennaio 2022, a Vannes e a Longueau. La Boutique Palazzetti di Vannes in particolare rappresenta la seconda vetrina del partner storico Resistaff. Nei suoi 145 m2 di superfice espositiva ospita una selezione di prodotti Palazzetti, tra cui spicca l’Ecomonoblocco WT 16:9 3D con il rivestimento Sistiana emblema del “servizio su misura”. Il marchio Palazzetti in Giardino, inoltre, permette di avere accesso al segmento dell’outdoor cooking, oggi in piena espansione.

A oggi Palazzetti può contare su 23 Boutiques in Francia. L’obiettivo è di arrivare a una cinquantina di vetrine selezionate, entro i prossimi tre anni.