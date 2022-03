Palazzetti invita i dipendenti a una mattinata a teatro

Domani, mercoledì 9 marzo, gli uffici e la produzione dei due stabilimenti pordenonesi Palazzetti non saranno animati come di consueto. L'azienda, infatti, ha deciso di dedicare due ore (dalle 8.30 alle 10.30) a un’attività “extra ordinaria” che coinvolge i 263 dipendenti: un invito a teatro per un’anteprima esclusiva.

All’Auditorium Concordia di Pordenone, Palazzetti condividerà in primis con i propri collaboratori la presentazione delle novità dedicate a Progetto Fuoco in una modalità inedita. Un evento digitale di forte impatto che mixa storia, attualità e storytelling aziendale grazie anche a contributi video realizzati in alcune delle più suggestive location del territorio.

Ogni dettaglio è stato programmato: dalla logistica con transfer dedicati, che provvederanno al trasporto dei collaboratori, alle misure di controllo necessarie per un accesso in sicurezza.

L’evento è un’occasione unica per l’azienda di esprimere un ringraziamento che sa di rispetto e gratitudine nei confronti di ogni singolo collaboratore, per trasmettere l’importanza di ciascuno in momenti così cruciali.

Progetto Fuoco è la più importante fiera internazionale nel settore del riscaldamento a biomassa, in programma a Verona dal 4 al 7 maggio, a cui Palazzetti partecipa fin alle primissime edizioni. E’ programmata invece per giovedì 10 marzo la presentazione per i rivenditori: un’ora ricca di innovazione, coinvolgimento ed originalità.