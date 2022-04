Palazzetti, nel 2021 fatturato di oltre 67 milioni

Azienda leader in Italia e tra le prime in Europa nel settore dei caminetti e delle stufe a legna e a pellet, Palazzetti nasce nel 1954 a Porcia e sviluppa, nel corso dei suoi quasi 70 anni di storia, una gamma di prodotti per il calore domestico, contraddistinti da innovazione, estetica e sostenibilità. "L’azienda pone da sempre il consumatore al centro della propria ricerca: la sua mission prevede infatti un costante investimento di energie e risorse per la creazione di prodotti semplici da utilizzare, che garantiscano altissime prestazioni con il minimo impatto ambientale, controllando i consumi energetici senza per questo rinunciare ai rendimenti", commentano da Porcia.

Proprio questa filosofia ha portato Palazzetti - che oggi occupa 260 persone - a un fatturato di oltre 67 milioni di euro nel 2021, per il 70% dovuto all’export: Francia, Germania, Spagna e Belgio sono i Paesi europei con più alta penetrazione del brand presente anche in Sudafrica, Sudamerica, Corea e Giappone.

"Si tratta di un risultato notevole, frutto di una gestione aziendale basata su esperienza, passione e dedizione al lavoro, valori che si sono rivelati ancora più importanti nell’ultimo periodo, per fronteggiare al meglio le conseguenze legate alla pandemia globale, tra cui la difficoltà nell’approvvigionamento delle materie prime", commenta l'azienda. "La politica , orientata a creare solidi rapporti di partnership con i fornitori, ha permesso di tenere sotto controllo proprio i disagi di questi mesi".

"Per il 2022 l’obiettivo è continuare il percorso intrapreso per consentire all’utilizzatore un’esperienza sempre più intuitiva e confortevole. L’Azienda sta lavorando ormai da tempo allo sviluppo dell’IoT e dell’assistenza, sia all’utente che al rivenditore. In riferimento all’aspetto tecnologico, alcuni esempi: l'App Palazzetti 5.0, con cui la gestione della stufa da remoto diventa ancora più semplice ed efficace; la creazione di una vera ID Palazzetti con cui il cliente ha accesso a tutte le informazioni relative al suo prodotto e può mettersi in contatto con l’azienda ogniqualvolta ne senta l’esigenza; la Connection Box, un dispositivo che si connette alla stufa permettendo di controllarne le funzioni tramite smartphone e My CLi-Mate, un sensore di temperatura che si collega via bluetooth alla stufa per mantenere sempre il clima desiderato".

"Palazzetti può contare su 300 Centri Assistenza Tecnica (CAT), che si prendono cura dei prodotti in tutto il territorio nazionale capillarmente. Per questi partner l’Azienda ha sviluppato un software dedicato, che permette di studiare il funzionamento e le prestazioni delle stufe da remoto. Inoltre, l’azienda offre la formazione tecnica continuativa utile per mantenerli sempre aggiornati sui nuovi prodotti. Una menzione importante va anche alla certificazione CSQ, recentemente ottenuta a dimostrazione della conformità ai requisiti previsti dalla norma ISO 9001:2015".

“Ci sentiamo ‘per natura’ degli innovatori, in ogni cosa che facciamo: un nuovo focolare, un nuovo servizio o una nuova stufa", commenta Chiara Palazzetti, Direttore Marketing e Comunicazione. "L’innovazione è presente nel nostro atteggiamento verso il lavoro, verso la vita stessa, è nel nostro Dna. Ecco perché ci viene naturale: fa parte di noi. La nostra ricerca, inoltre, è rivolta a creare prodotti e servizi in perfetto equilibrio con l’ambiente che ci circonda. Quel ‘naturalmente’ quindi è da intendersi in una doppia accezione: siamo un passo avanti ‘per natura’, ma anche per La natura".