Palazzetti pronta a ripartire

Alla Palazzetti di Porcia l'attività produttiva è pronta per ripartire. Tutte le procedure per garantire la massima prevenzione sanitaria contro il Covid-19 sono state apportate. Già prima della chiusura forzata l'azienda aveva attuato diverse precauzioni, come la misura della temperatura e l’utilizzo di detergenti disinfettanti per il personale, implementandole quando si è acuita l’emergenza. Ora, per prepararsi alla ripartenza delle attività, si è affidata a Euro&Promos, leader in Italia del settore cleaning e sanificazioni, che si è occupata di attivare attività specializzate di detersione e disinfezione, nel rispetto dei protocolli ministeriali, tra detergenti presidio medico chirurgico e vaporizzazione con atomizzatori elettrici.

Così circa 250 persone, potranno rientrate, appena ci sarà il via, in totale sicurezza. L’attività di sanificazione svolta i giorni scorsi ha interessato tutta l’area aziendale, entrambi gli edifici, tra uffici e area produttiva. Rispetto agli stabilimenti, si è concentrata l’attenzione in particolare sulle aree di passaggio. Ma sono stati compresi nelle operazioni anche tutti i muletti, le pulsantiere, i comandi a mano e gli spogliatoi, oltre ai servizi, le sale riunioni, la sala convegni e la zona mensa. Insomma tutte le zone ‘ad alto rischio’ sono state sanificate.

La sanificazione degli ambienti è uno dei punti fermi del Protocollo per la sicurezza dei luoghi di lavoro: lo ha ribadito più volte il premier Giuseppe Conte. Le direttive del governo, contenute nella circolare del 22 febbraio del Ministero della Salute, sono chiare: è consigliato alle aziende, prima di riaprire, la sanificazione ambientale.

“Oramai la nostra è una missione - afferma Alberto Tavano Colussi, amministratore delegato di Euro&Promos - Ci sentiamo responsabili della ripartenza. È un onore collaborare con le industrie come Palazzetti, che prontamente, nel rispetto della salute dei loro collaboratori, si è preparata a riprendere l’attività ordinaria”.

“Siamo a disposizione delle aziende e dell’economia tutta – conclude –. Per la seconda fase dell’emergenza è necessario prendere cautele in più rispetto a quanto stabilito dalle normative: solo con grande scrupolo ed un’attenzione elevatissima alla sanificazione degli ambienti le attività delle aziende possono riprendere in modo sicuro e profittevole”.