Palazzetti resta nell'associazione della bioenergia europea

Marco Palazzetti è stato eletto, per la seconda volta consecutiva, chairman del working group domestic heating di Bioenergy Europe, associazione che rappresenta la “voce della bioenergia” europea. Fondata nel 1990, l’organizzazione internazionale senza scopo di lucro con sede a Bruxelles riunisce più di 40 associazioni e 90 aziende, nonché università e istituti di ricerca di tutta Europa.

Con la convinzione che la bioenergia sostenibile sia un pilastro fondamentale per realizzare un'Europa a emissioni zero, Bioenergy Europe ha seguito la crescita e l'evoluzione del settore negli ultimi 28 anni, rappresentando l'intera catena e tutte le tecnologie bioenergetiche.

"Sarà per me un piacere continuare a lavorare con lo staff dell'associazione - dichiara Marco Palazzetti - e portare avanti, consapevole dell’impegno per il prossimo biennio, tutte le iniziative necessarie a garantire la massima valorizzazione del contributo delle biomasse nello scenario energetico dell'Europa che verrà: sempre più green, sempre più sostenibile".

La nuova nomina di Marco Palazzetti si aggiunge all’impegno sistematico dell’Azienda nelle associazioni AIEL e CEFACD. Un importante stimolo per tutti i nuovi progetti e le future azioni coordinate dell’Associazione, nella consapevolezza che “fare sistema” significa condividere know-how e professionalità per lo sviluppo e la crescita “pulita” e rispettosa dell’ambiente.