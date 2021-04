Palazzetti si aggiudica il Green Good Design Award

Palazzetti si aggiudica il prestigioso Green Good Design Award 2021, premio internazionale che identifica ed enfatizza gli esempi più importanti di design sostenibile a livello mondiale. L’Award interamente dedicato alle produzioni green, tra le centinaia di proposte provenienti da 28 Paesi, ha premiato Meghan - stufa a pellet Ecofire di Palazzetti per il suo carattere innovativo e la perfetta combinazione di contenuti tecnologici ed estetici.



“Da oltre 60 anni Palazzetti è impegnata nella ricerca di soluzioni innovative, efficienti e rispettose dell’ambiente - commenta Chiara Palazzetti, direttore marketing e comunicazione -. Non possiamo che essere orgogliosi di questo premio. La cura nella progettazione sostenibile è filo conduttore di ogni nostro nuovo prodotto e il prestigioso Green Good Design Award 2021 a Meghan è il riconoscimento di questo lavoro. La salvaguardia dell’ecosistema è un valore radicato nella gestione dell’intero processo produttivo aziendale. Siamo consapevoli che un’economia circolare e virtuosa volta al risparmio energetico e al bene del pianeta deve necessariamente iniziare in “casa nostra”, per questo utilizziamo materiali duraturi che garantiscano un lungo ciclo di vita del prodotto e di conseguenza meno rifiuti, alimentiamo il nostro stabilimento attraverso pannelli solari e riutilizziamo l’energia prodotta dai test di laboratorio per riscaldare gli nostri uffici”.



Frutto della collaborazione tra lo studio di design MarcArch e l’ufficio tecnico Palazzetti, Meghan è caratterizzata da rendimenti superiori al 90% e da emissioni estremamente ridotte, rientra nella classe energetica A+ e già soddisfa la stringente normativa europea Ecodesign 2022.E’ alimentata a pellet, combustibile totalmente naturale ed ecologico, fonte di energia rinnovabile, dall’alto potere calorifico a fronte di un bassissimo impatto ambientale. Grazie alla doppia combustione che garantisce un maggiore rendimento e soprattutto meno emissioni nocive, Meghan è ottimizzata a vantaggio di un ambiente più sano e pulito. Inoltre, è dotata di Upper Smoke Technology, sistema grazie al quale l’aria comburente, arriva in camera di combustione già preriscaldata e si evita l'ingresso di aria fredda in ambiente. Questa soluzione aumenta la valenza ecologica della stufa, ottimizza la resa e riduce i consumi.L’efficienza energetica di Meghan è la risultante di molteplici soluzioni tecnologiche studiate per aumentare il comfort climatico a salvaguardia delle risorse, caratteristiche che ne fanno un gioiello di “bellezza sostenibile” riconosciuta oggi anche dal prestigioso2021.