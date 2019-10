Pam chiude a Codroipo e Cividale

Il 21 agosto i sindacati di categoria Filcams, Fisascat e Uiltucs hanno ricevuto la formale comunicazione di avvio della procedura di chiusura dei negozi Pam di Codroipo e Cividale del Friuli, nei quali attualmente lavorano 21 persone.

Oggi, mercoledì 2 ottobre, è stata chiusa la fase sindacale della procedura senza arrivare a un accordo. In attesa della convocazione del tavolo Istituzionale da parte della Regione, come prevede la norma, le posizioni dei sindacati restano salde, chiare e precise.

"Abbiamo richiesto la completa salvaguardia dei livelli occupazionali attraverso la possibilità di una mobilità interna tra i diversi canali commerciali del Gruppo - si legge in una nota sindacale congiunta -. Pam Franchising infatti è una controllata di Pam Panorama che a Udine, ad esempio, conta due ipermercati. La risposta dell’Impresa è risultata del tutto insufficiente ed inadeguata, senza fornire né dati utili per una puntuale verifica della possibilità di ricollocazione né una spiegazione convincente sul motivo di tale diniego. Abbiamo inoltre richiesto come strumento ultimativo e residuale l’utilizzo agli ammortizzatori sociali conservativi, ossia, in questa fattispecie, la cassa integrazione guadagni straordinaria; su questa richiesta attendiamo le valutazioni da parte dell’Impresa. Nel frattempo abbiamo avuto modo di incontrare, su Nostra richiesta, i sindaci delle due amministrazioni comunali interessate segnalando ed evidenziando la portata della vertenza dal punto di vista dei territori coinvolti e dei risvolti sociali che tali chiusure determinerebbero. Abbiamo richiesto ai due Comuni l’apertura di un tavolo Istituzionale con la presenza, fondamentale, delle Società proprietarie degli immobili al fine di valutare la possibilità di raggiungere delle intese che diano garanzie alle lavoratrici ed ai lavoratori operanti in quegli spazi e nel contempo ricercare le miglior condizioni economiche ed organizzative utili per il rilancio dei siti produttivi. Da parte delle Amministrazioni comunali - conclude la nota - abbiamo avuto massima attenzione e disponibilità per valutare, assieme, tali percorsi e per cogliere questa opportunità nell’interesse generale dei lavoratori e delle Comunità".