Parcheggi sicuri per i mezzi pesanti

Si è svolto nella sala conferenze dell’Interporto di Gorizia, il workshop organizzato da Esporg - European Safe and Secure Truck Parking Organization di Bruxelles dal tema “I parcheggi per mezzi pesanti sicuri e protetti ed i nuovi standard europei”, in cui sono intervenute diverse personalità del settore.

“Dopo un lungo periodo di restrizioni a causa dell’epidemia, siamo molto contenti di aver potuto finalmente organizzare un workshop in presenza insieme ai nostri membri italiani e altre parti interessate”, sottolinea il direttore generale di Esporg Penasse. “Questa conferenza è stata un’importante successo che ha portato a interessanti confronti in riferimento alle sfide che sta affrontando il settore dell’autotrasporto e a come potersi preparare per il futuro. Esporg è molto orgogliosa di poter fare da connettore tra i diversi attori ed è molto riconoscente al nuovo membro del Board Tamara Corsano di Sdag per essere entrata nella nostra organizzazione e per aver ospitato il primo workshop face-to-face all’Interporto di Gorizia”.

Sdag, anche in qualità di membro di Esporg, ha sempre posto particolare attenzione ai parcheggi per i mezzi pesanti, ospitando a oggi un totale di 550 stalli destinati esclusivamente alla sosta dei camion. Si ricorda, infatti, che sull’autostrada A34 Villesse-Gorizia, dove sorge appunto l’Interporto, c’è un altissimo traffico di camion che, nel 2021, ha toccato 2,2 milioni di unità, e il numero è destinato inevitabilmente a crescere in tutta l’Europa. Il traffico su gomma rimane oggi quello più vantaggioso, ma le condizioni di lavoro dei camionisti sono ancora difficili e non attraggono nuovi occupati.

“Sdag ha ottenuto già nel 2019 la certificazione europea tramite Dekra con il supporto di Esporg, classificandosi insieme all’Autoparco di Brescia Est tra le uniche due aree ad oggi certificate in Italia”, dichiara l’au Grendene, “e sono in programma ulteriori investimenti per l’implementazione di un nuovo sistema intelligente di videosorveglianza e controllo accessi, nonché nuovi servizi igienici e docce agli autotrasportatori, che porteranno a un upgrade del livello di certificazione secondo i nuovi standard europei dettati dalla normativa”.

Alla conferenza sono intervenuti affrontando questa tematica di grande interesse a livello comunitario da più punti di vista: per Esporg il direttore generale Penasse e il referente Maas; per la Ram SpA (società in-house del Ministero dei Trasporti) Arena, per il Consorzio Zai - Interporto Quadrante Europa Verona Milotti e Ballarin; per l’Autoparco di Brescia Est Pisani; per Autostrada del Brennero De Biasi; per Dekra Italia Scaccabarozzi.

Si è trattano di un confronto importante dal quale sono emersi dei punti condivisi sui quali agire sia a livello nazionale che europeo.