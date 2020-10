Parte dal Friuli la rivoluzione della mobilità elettrica

È nato a Villesse ed è pronto a conquistare il mondo della mobilità sostenibile. È ecarry, l’innovativo veicolo commerciale elettrico 4.0 made in Friuli Venezia Giulia creato da Green-G, la nuova divisione aziendale del Gruppo Goriziane SpA, punto di riferimento internazionale nel settore della difesa, oil&gas, navale e ferroviario.

Mettere a disposizione dell’ambiente settant’anni di ricerca ed esperienza nella progettazione di sistemi di ingegneria avanzata. È con questo obiettivo che la realtà con sede a Villesse, fiore all’occhiello della nostra regione, ha fondato Green-G, l’azienda focalizzata sul tema della reale sostenibilità ambientale applicata allo sviluppo di impianti e di veicoli commerciali elettrici di medie dimensioni. Ed è così che è nato ecarry, il light truck con potenza e velocità nettamente superiori agli standard, che promette di rivoluzionare la viabilità urbana.

ecarry verrà presentato a Ecomondo 2020, la fiera internazionale dedicata all’economia circolare che si terrà a Rimini dal 3 al 6 novembre.

Il progetto ecarry

ecarry è il risultato di un approfondito studio pluriennale condotto da Green-G, che ha analizzato i percorsi eseguiti nelle metropoli e nelle città italiane, determinando i modelli energetici in tutte le possibili missioni operative.

Itinerari pianificati, ripetitivi, costanti e caratterizzati da numerosi start&stop, per i quali Green-G ha sviluppato una soluzione ad hoc, che risponde alle reali necessità di società di servizi, enti pubblici e vettori. Sviluppato da We Do design, su style concept di David Obendorfer, ecarry può essere allestito in base a molteplici esigenze di operatività. ecarry ha ottenuto l’omologazione N1 per velocità fino a 80 km orari.

Grazie alla tecnologia 4.0 integrata, ecarry interagisce con l’operatore e permette il controllo da remoto e in tempo reale di ogni attività. Un vantaggio che, in più, permette di accedere a diversi benefici fiscali, come il credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali e per attività di Ricerca e Sviluppo.

Alimentazione full electric e zero emissioni, ecarry è un mezzo silenzioso che può circolare nei centri storici e nelle aree pedonali. ecarry è stato concepito per soddisfare le esigenze di chi compie servizi di raccolta differenziata porta a porta, logistica cittadina e consegne dell’ultimo miglio.

Con meno di 160 centimetri di larghezza, 520 di lunghezza, 195 di altezza, è il mezzo ideale per la viabilità urbana e per i centri storici cittadini. Grazie al suo design compatto, ecarry è comodo da manovrare, semplice da guidare e non blocca il traffico. Un veicolo commerciale elettrico unico per ergonomia, dimensioni, portata e prestazioni, con potenza e velocità nettamente superiori agli standard.

La posizione di guida di ecarry è concepita per la massima comodità e la migliore operatività. La sua cabina avanzata è posizionata a soli 35 centimetri da terra, un accorgimento adottato per ridurre al minimo il rischio di infortuni e l’incorrere di malattie professionali, a salvaguardia di caviglie, ginocchia e schiena dell’operatore, portato a salire e a scendere ripetutamente dal mezzo.

La struttura di ecarry è studiata per accogliere un cassone da oltre 5 metri cubi. La massa complessiva a terra è di 35 quintali e la portata utile dell’autotelaio di oltre 1.600 kg.

Gli allestimenti di ecarry vengono studiati su specifica esigenza, per garantire i massimi risultati in termini di operatività e risparmi energetico. Inoltre, la versione autotelaio è predisposta per essere allestita in totale autonomia, a seconda delle diverse necessità e applicazioni professionali. ecarry permette di compiere un’intera missione operativa giornaliera senza pause, grazie all’autonomia in esercizio dimensionata ad hoc, grazie al servizio di campionamento e analisi delle missioni operative della flotta del cliente.

Inoltre, la modularità del pacco batterie, 35-70 kWh, rende ecarry il mezzo più potente della sua categoria, con prestazioni nettamente superiori agli standard.

Green-G è la nuova business unit di Goriziane E&C SpA, da settant’anni punto di riferimento internazionale nella progettazione di sistemi di ingegneria avanzata per il settore della difesa, oil&gas, navale e ferroviario.

Una realtà nata nel 2019 con sede a Villesse (GO), focalizzata sul tema della reale sostenibilità ambientale applicata allo sviluppo di impianti e di veicoli commerciali elettrici di medie dimensioni.