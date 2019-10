Partita BarcolanaJob, tante occasioni di lavoro

È iniziata oggi a Trieste, con il Recruiting Day dell'azienda Pane Quotidiano-Terrazza a Mare che si appresta a selezionare 10 apprendisti ausiliari di vendita e 5 addetti al banco bar, l'iniziativa BarcolanaJob, organizzata dalla direzione regionale Lavoro in concomitanza con le altre manifestazioni legate alla 51esima edizione della storica regata.

Il programma di BarcolanaJob 2019, che si estende fino a venerdì 11 ottobre e vede la partecipazione di importanti aziende del territorio, presenta un nutrito numero di appuntamenti che si sviluppano su tre filoni principali: formazione e orientamento, lavoro e le professioni e, infine, ricerche di personale per le aziende con i Recruiting Day.

Lunga la lista degli incontri, tutti aperti al pubblico con preiscrizione sul sito istituzionale. Tra questi: Le opportunità di lavoro nelle imprese del settore navale, martedì 8 ottobre, alle ore 10, nella sala Imperatore del Savoia Excelsior Palace in Riva del Mandracchio 4, con la partecipazione dei responsabili di primarie aziende del settore del mare (Costa Crociere, Fincantieri, Wärtsilä, Trieste Marine Terminal, Samer&Shipping); sempre martedì 8, alle ore 17, nella sala Bobi Bazlen di Palazzo Gopcevich, si terrà l'iniziativa Tracciamo la tua rotta per diventare imprenditore, durante la quale verrà presentato il progetto Sissi 2.0 Fvg che riguarda la promozione della cultura imprenditoriale e la creazione di impresa finanziato dal Fondo sociale europeo, con testimonianze di imprenditori nel settore del mare.

Mercoledì 9 ottobre alle ore 10, nella sala Predonzani del palazzo della Regione in via Orologio 1, sarà la volta di Televita, azienda impegnata nella progettazione e nella gestione di teleassistenza nel settore sociale e sociosanitario, che cerca nuovo personale da inserire a Trieste.

Giovedì 10 ottobre, in sala Predonzani, alle ore 10, è previsto l'incontro Operatori di agenzia Immobiliare con i rappresentanti della associazioni di categoria Fiaip (Federazione italiana degli agenti immobiliari professionali) e della Fimma (Federazione italiana mediatori agenti d'affari) che cercano collaboratori per attività di segreteria, front e back office, gestione delle telefonate, email e appuntamenti, dei canali social e dell'accoglienza clienti.

Sempre giovedì 10, alle 18, nella sala Tergeste del Savoia Excelsior Palace, si terrà l'iniziativa "La Regione Fvg per i professionisti: facciamo crescere la tua libera professione", organizzata in collaborazione con gli Ordini e i Collegi del Friuli Venezia Giulia: si tratta di un workshop di formazione per professionisti nel corso del quale verranno anche illustrati gli interventi regionali a favore di chi svolge la libera professione in Fvg.

L'ultimo appuntamento, venerdì 11 ottobre, alle ore 10, in sala Predonzani del palazzo Regione, è con due aziende triestine, la Zudek e la Narnew, che cercano personale specializzato, in particolare saldatori ad arco elettrico in atmosfera protettiva (Mig) e saldatori manuali ad arco elettrico con procedimento Tig.