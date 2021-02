Partita la Lotteria degli scontrini

Giornata di avvio anche per la Lotteria degli scontrini, l'iniziativa collegata al programma Italia Cashless e pensata per incentivare i pagamenti elettronici.

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha già da tempo attivato un portale riservato a quanti vorranno partecipare alla lotteria. Nella homepage, il tutorial con i passaggi per registrarsi, operazione che, rispetto a quella del Cashback, è decisamente più semplice e intuitiva.

Per partecipare, infatti, bisogna mostrare all'esercente, al momento del pagamento, il codice lotteria, generato a partire dal proprio codice fiscale. Per ottenerlo, sul sito bisogna digitare nell'apposito campo il codice fiscale e il codice di sicurezza; il sistema genererà il codice a barre, che si potrà stampare o memorizzare sul telefonico.

La sezione FAQ e i moduli informativi del portale spiegano tutti i meccanismi di funzionamento della nuova lotteria.

ADM mette a disposizione il proprio know how nel settore dei giochi e si prepara alle nuove estrazioni, mobilitando anche la rete delle strutture territoriali – Uffici dei monopoli – dove i vincitori dovranno recarsi per l’identificazione e l’indicazione delle modalità di pagamento dei premi.

Numerosi e cospicui i premi in palio che a regime saranno distribuiti - sia a chi compra sia a chi vende - attraverso estrazioni settimanali, mensili e annuali.