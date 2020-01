Partita la terza missione italiana al Ces di Las Vegas

Partito il Ces 2020, la più grande fiera dell’elettronica di consumo, in programma a Las Vegas fino al 10 gennaio. Per il terzo anno consecutivo tra i partecipanti c’è anche una nutrita rappresentanza di startup italiane accompagnate da Tilt, The Italian Lab for Technology. La missione, “Made in Italy – the Art of Technology”, è co-organizzata con Ice-Ita, Italian Trade Agency – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, che la patrocina dalla prima edizione per offrire alle nuove eccellenze del nostro Paese l’opportunità di presentarsi a livello internazionale.

“Made in Italy – the Art of Technology” è nata nel 2018 da un’idea di Teorema Engineering e Area Science Park, affinché l’Italia fosse rappresentata al Ces al pari di altre nazioni europee.

Nel corso del tempo, l’iniziativa ha riscosso grande attenzione e l’interesse di investitori, media, esperti, analisti, manager e imprenditori internazionali. Nel 2020 l’eccellenza italiana è rappresentata da un team di oltre 50 startup appartenenti a diversi settori. Novità della terza missione la presenza di due cluster: uno dedicato all’imprenditoria femminile (13 startup), un altro alle tecnologie Green (7 startup).

Come lo scorso, Titl ha offerto alle startup selezionate un percorso di formazione – “Tilt Academy” – una serie di workshop e incontri per preparare i giovani startupper a incontrare investitori internazionali.

Al Ces 2020, ogni startup presenterà la propria storia, l’idea creativa, i progetti in definizione e le prospettive future.