Patto per il lavoro nel Consorzio industriale giuliano

Sarà più rapido per le aziende del Consorzio industriale trovare lavoratori adeguati alle mansioni specifiche richieste e più facile per i candidati interessati a lavorare nel comprensorio giuliano acquisire le competenze necessarie attraverso percorsi formativi regionali mirati.

Le aziende già presenti nel Consorzio, ma anche quelle di nuovo insediamento, avranno la possibilità di trovare un linguaggio comune condiviso con i centri per l’impiego regionali per migliorare l’incontro tra domanda e offerta. Un rafforzamento dei servizi quanto mai prezioso per le aziende in crisi del comprensorio giuliano e possibile grazie al Protocollo di collaborazione firmato oggi dal presidente del Consorzio di sviluppo economico locale dell’area giuliana (Coselag) Zeno D’Agostino e l’assessore al Lavoro della Regione, Alessia Rosolen.

Per aiutare lavoratori e aziende del territorio a trovare nuove opportunità di impiego, anche alla luce dei cambiamenti tecnologici e organizzativi in atto, saranno offerti corsi di qualificazione personale per i nuovi addetti e di riqualificazione per i lavoratori già presenti in azienda in modo che possano svolgere mansioni diverse all’interno dell’ambito consortile. Alle imprese sarà garantito il sostegno all’accesso ai servizi regionali di politica attiva del lavoro, ad esempio fornendo assistenza per una più efficace descrizione delle mansioni richieste e delle capacità necessarie alle singole figure professionali. Le realtà lavorative non ancora insediate nell’area consortile, inoltre, potranno beneficiare di supporto nella ricerca del personale da inserire in pianta organica.

Una collaborazione, quella tra Coselag e Regione FVG, che nel suo complesso permetterà di sostenere lo sviluppo e la crescita qualitativa e quantitativa del mercato del lavoro nel Consorzio, attraverso percorsi di formazione, di reimpiego e di accompagnamento all’inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro.

“La firma di questo protocollo di collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia ci vede particolarmente soddisfatti” spiega Zeno D’Agostino. “In continuità con la collaborazione che già esiste con la Regione, i lavoratori, le imprese già insediate nell’area industriale giuliana e quelle di nuovo insediamento potranno fruire di servizi importanti nell’ambito formativo e del recruiting. L’accordo favorirà, inoltre, le politiche di reinserimento dei lavoratori in eventuali aziende che in questo momento soffrono dal punto di vista professionale e occupazionale. Si tratta di strumenti che necessitano di una forte compartecipazione da parte delle aziende - chiude D’Agostino - per questo il Coselag farà la sua parte per coinvolgere il più possibile le imprese”.