Patto sulla formazione lavoro all'Ipsia Ceconi

Formazione, stage e inserimento lavorativo per gli studenti. Sono i punti centrale della convenzione siglata da Confcommercio Udine, con il presidente provinciale Giovanni Da Pozzo, e l’Ipsia Giacomo Ceconi di Udine, con il dirigente scolastico Adriano Degiglio. "La scuola si propone come finalità la preparazione di figure professionali rispondenti alle richieste del mercato così come suggerito dalle aziende del territorio", sottolinea la coordinatrice di indirizzo Industria e Artigianato per il made in Italy, professoressa Lucia Blonna.

"L’intesa ci vede protagonisti con i nostri associati, che avranno la possibilità di formare giovani risorse per il futuro lavoro in azienda: figure professionali nel mondo della sartoria e della moda in genere, da commessa a titolare", aggiunge il vicepresidente di Confcommercio provinciale Alessandro Tollon.

Ricordando che il percorso di studi quinquennale del Ceconi si caratterizza per l'istruzione di base e per la forte componente tecnico-laboratoriale, con una mission che è quella di trasmettere agli studenti una formazione professionale attraverso i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (P.C.T.O. - ex Alternanza Scuola Lavoro), parte integrante del curricolo scolastico, la docente di laboratorio Agata Coszach sottolinea a sua volta: "La collaborazione con Confcommercio mi rende particolarmente entusiasta per le potenzialità e le finalità che potrà offrire a chi vorrà entrare a pieno titolo nel mondo del lavoro e, a chi è intenzionato a proseguire il percorso di studi, chiarezza di intenti sulla formazione specialistica da seguire".