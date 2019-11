Pavan: “Non voglio inchiodarmi alla poltrona. Solo il rinnovo periodico libera le energie vitali”

Può essere considerato fresco di nomina visto che Michele Pavan è stato nominato presidente regionale della Coldiretti un anno fa, pur avendo già maturato esperienze di dirigente nel settore vinicolo. Abbiamo quindi chiesto il parere di chi è ‘appena’ arrivato, anche per capire aspira nel tempo a entrare a nella schiera degli ‘inossidabili’.



Perché ha accettato l’incarico?

“Molte volte siamo troppo propensi a criticare e a fare i commissari tecnici che hanno sempre soluzioni pronte. Ho deciso di contribuire con le mie capacità e le mie conoscenze. Cercherò di dare il massimo e contribuire a fornire le risposte attesa dagli associati. In ogni caso, quando vieni indicato, ti fa sempre molto piacere e se ricevi un simile attestato di fiducia senti di dover ricambiare. Non mi limito quindi a fare il commissario tecnico e faccio la mia parte”.



A quale categoria vuole appartenere: inossidabili e a tempo?

“Rispondo sulla base della filosofia di Coldiretti: ci siamo imposti delle regole. Per esempio, il presidente nazionale rimane in carica un solo mandato, mentre quelli provinciali hanno massimo due mandati. Poi bisogna avere anche l’entusiasmo. Gran parte dei risultati si ottengono proprio con l’entusiasmo e la spinta ideale, esercitata fin dall’inizio per dimostrare di essere all’altezza. Dopo un po’, invece, questa spinta si spegne ed è bene staccare”.



Quanto dura il suo mandato?

“Dura 5 anni. Si tratta di un periodo importante per dimostrare di essere all’altezza, di saper portare avanti dei progetti e soprattutto ottenere dei risultati. Ciò che conta ora è lavorare bene e concentrarsi sulla soluzione dei problemi senza pensare a cosa accadrà a fine mandato. Fra quattro anni saranno fatte le valutazioni del caso, ma non spetterà a me valutare se il mio lavoro sia stato buono o meno e se sarò ancora all’altezza di svolgere il mio compito anche sulla base dei risultasti ottenuti. In 5 anni si possono fare parecchie cose e uno viene giustamente valutato per i risultati che ha portato. In ogni caso, per la nomina di presidente regionale non ci sono limitazioni al rinnovo del mandato, ma se devo essere sincero, in questo momento non ci penso e non sono particolarmente attratto dall’ipotesi, anche se fa piacere ricoprire un ruolo così importante. C’è però un dato da sottolineare: stiamo investendo molto come associazione sulle nuove generazioni. I tempi cambiano anche velocemente, quindi c’è bisogno di energie e idee nuove che proprio le giovani leve sanno dare. Anche per questo motivo, non sono certo inchiodato alla poltrona”.