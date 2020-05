Pd, con Confartigianato dialogo sugli interventi

Spostamento della scadenza per le rateizzazioni degli obblighi contributivi, disciplina dell'ecobonus, finanziamenti a fondo perduto e Cig in deroga. Questi i temi più rilevanti trattati oggi nel corso di un incontro in videoconferenza delle parlamentari dem Debora Serracchiani, Tatjana Rojc e Martina Nardi con Graziano Tilatti in rappresentanza di Confartigianato Fvg e, in rappresentanza di Confartigianato nazionale, il segretario generale Cesare Fumagalli e il capo delle relazioni istituzionali Stefania Multari.

Da Confartigianato è giunta la richiesta, fatta propria dal Pd, di spostare la scadenza per le rateizzazioni degli obblighi contributivi. L'attuale scadenza di giugno rappresenta infatti un problema per le aziende che si trovano in difficoltà per il fermo di produzione. Ribadite le criticità connesse allo sconto in fattura previsto dell'ecobonus, che è adatto solo per grandi e grandissime imprese e su cui, hanno ricordato le esponenti dem "il Pd aveva già presentato emendamenti".

Le parlamentari hanno spiegato che "il Governo studia un credito di imposta del 110% per l'ecobonus con la possibilità di cedere a banche e creditori lo sconto applicato in fattura, e c'è inoltre l'apertura del Governo al bonus ristrutturazioni con sconto in fattura pari al 100% del costo dei lavori". Per i finanziamenti a fondo perduto è emersa l'opportunità di calcolare in modo differenziato, sulla base del fatturato delle singole aziende.

Riguardo la Cig, le parlamentari hanno chiarito che "il Pd ha chiesto di prevedere che se necessario si possano attivare ammortizzatori sociali per un periodo più lungo, in base alla situazione produttiva delle imprese".