Pensioni, fisco e lavoro, la Cgil Fvg fa il punto con 200 delegati

Si intensifica anche in regione il programma di iniziative del sindacato confederale nell’ambito della mobilitazione su pensioni, fisco e lavoro. Fissata assieme a Cisl e Uil la data e la sede della manifestazione regionale, che si terrà a Palmanova, in piazza Grande, sabato 27 novembre, la Cgil Fvg domani mattina farà il punto sullo stato del confronto con il Governo sulla manovra finanziaria.

L’appuntamento è a Udine, dalle 9.30, nell’Auditorium della Regione, in via Sabbadini, e vedrà la presenza di circa 200 delegati in rappresentanza di tutti i settori. I lavori saranno aperti dal segretario regionale Villiam Pezzetta e chiusi da Roberto Ghiselli, della segreteria nazionale.

L’accesso alla sala sarà garantito anche agli operatori della comunicazione, con controllo e registrazione agli ingressi e nel pieno rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza. Per eventuali interviste a Pezzetta e Ghiselli si consiglia di presentarsi all’auditorium prima dell’inizio dei lavori (dalle 9.15).