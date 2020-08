Pensioni Inps, pagamento anticipato anche a settembre

E' stata estesa anche al mese di settembre 2020 l’anticipazione del pagamento delle rate di pensione, degli assegni, delle pensioni e delle indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, per consentire a tutti i beneficiari dei pagamenti di recarsi presso gli uffici postali in sicurezza e nel rispetto delle misure di contenimento della diffusione del Covid-19. L'Inps informa che l'erogazione avverrà secondo scaglioni, suddivisi in base alle iniziali del cognome del titolare della prestazione.

Ecco le date corrispondenti alle iniziali del cognome, a partire dal 26 agosto e fino al 1° settembre:



A-B mercoledì 26 agosto;

C-D giovedì 27 agosto;

E-K venerdì 28 agosto;

L-O sabato 29 agosto;

P-R lunedì 31 agosto;

S-Z martedì 1° settembre.