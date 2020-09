Pepco, taglio del nastro a Fiume Veneto

Il 18 settembre apriranno i due primi negozi Pepco in Italia. Il primo store sarà ospitato nel centro commerciale Gran Shopping Granfiume a Fiume Veneto, mentre il secondo verrà aperto nel centro commerciale Emisfero Sileamare a Silea, in provincia di Treviso.

La catena low cost prevede di inaugurare in Italia un totale di otto punti vendita entro la fine del 2020. Pepco ha all'attivo oltre 2000 negozi in Europa e offre ai propri clienti un'ampia gamma di prodotti selezionati, tra cui abbigliamento per uomo, donna e bambino, biancheria intima, accessori, giocattoli, decorazioni, prodotti tessili e articoli per la casa. L'abbigliamento (comprese scarpe e biancheria intima) costituisce circa 60% dell'offerta della catena, gli articoli per la casa rappresentano invece il restante 40%.

L'offerta Pepco è al contempo accattivante e molto vantaggiosa. I clienti Pepco potranno trovare, ad esempio, body in cotone biologico al 100% per neonati a partire da € 2,50, abbigliamento per adulti sempre in cotone al 100% a prezzi imbattibili, capi per ragazze e ragazzi con licenza Disney e accessori per la casa e la cucina a partire da meno di € 1,00. Oltre agli articoli venduti come parte della collezione presente in negozio, la catena offrirà anche promozioni stagionali a tema “back to school”, vacanze di Natale, vacanze estive ecc.

"L'offerta di prodotti Pepco mira a proporre la migliore opzione di acquisto possibile, consentendo alla clientela di accedere e poter acquistare spendendo poco tutti quei prodotti necessari nella vita quotidiana, per vestire la propria famiglia e per decorare o rendere più bella la propria casa. Siamo convinti che i prodotti che offriamo saranno in grado di stupire e soddisfare tutti i nostri nuovi clienti". - afferma Marcin Stańko, Direttore operativo di Pepco.

Pepco è una catena europea di negozi al dettaglio specializzata nella vendita di capi di abbigliamento e articoli per la casa a basso costo. Il brand gestisce oltre 2000 punti vendita situati attualmente in 11 Paesi: Repubblica Ceca, Croazia, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Slovenia, Romania e Bulgaria. Oltre alle aperture italiane, è prevista l'inaugurazione di nuovi store in Serbia a ottobre. Il marchio è stato lanciato nel 2004 in Polonia e da allora ha riscosso un enorme successo da parte della clientela, ampliando così la propria espansione in Europa centrale e orientale. In un solo mese, oltre 19 milioni di persone visitano i negozi Pepco nei mercati in cui sono presenti.

"Ai nostri clienti offriremo non solo un'ampia gamma di prodotti tra cui scegliere, ma anche una piacevole shopping experience. I nostri negozi saranno comodi da raggiungere e situati in famosi centri commerciali o centri storici dove, insieme ad alcune catene del food, creeranno un'offerta completa in grado di soddisfare pienamente le esigenze di acquisto quotidiano da parte dei nostri clienti", afferma Stefano Patellani, Direttore Operativo di Pepco Italia.

Nei paesi in cui opera, Pepco ha sempre ottenuto feedback positivi da parte dei consumatori, dei professionisti e delle associazioni. Il marchio ha ricevuto anche numerosi premi e riconoscimenti del settore retail e business tra cui il Forbes's Diamonds, il Super Brand, il Quality of Service Award, lo Shopping Center Forum Retailers' Award, il Best CEE Retailer of the Year 2017.

Maggiori dettagli e informazioni sull'offerta, sul marchio, sulle possibilità di carriera, sulla ricerca di nuovi spazi per i negozi Pepco sono disponibili sul sito www.pepco.it.