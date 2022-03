Per CiviBank, l'Opa di Sparkasse 'è nei fatti ostile'

"Consideriamo l'Opa di Sparkasse nei fatti ostile. Non possiamo abdicare ad avere una banca radicata nel nostro territorio e regalare ad altri il valore futuro dell'istituto senza alcun beneficio". Lo ha detto oggi la presidente di CiviBank, Michela Del Piero, dando voce al consiglio di amministrazione, che ha dichiarato ‘ostile’ la decisione della Cassa di Risparmio di Bolzano Spa, assunta a dicembre, di promuovere un'offerta pubblica di acquisto volontaria per la totalità delle azioni ordinarie dell’istituto e un'Opa per la totalità dei warrant Banca di Cividale Spa - 2021-2024.

"Ci abbiamo messo molto a esprimere questo parere - ha continuato la presidente - in quanto Sparkasse era un partner che avevamo scelto per un progetto condiviso di Banca del Nordest. Si prevedeva un percorso di consolidamento della crescita, in linea con quanto fatto finora, con risultati raggiunti nel 2021 che erano in previsione per il 2023, ma Sparkasse avrebbe dovuto considerare che non era ancora per noi il momento di fare operazioni straordinarie. Il partner, invece, ha cambiato idea, facendo un'operazione, l'Opa, che per la sua stessa definizione è ostile".

Il Cda di Civibank, riunitosi questa mattina, ha preso, insomma, una posizione rispetto all’Opa, ritenendola “intempestiva e prematura, perché attuata all’inizio di un percorso di crescita particolarmente promettente, che vedrà l’Istituto raccogliere i suoi frutti nel contesto di un modello di gestione stand alone”, si legge nella nota CiviBank.

“L’offerta pubblica di acquisto lanciata da Sparkasse non è coerente con le iniziali interlocuzioni avviate nel 2021, che prevedevano l’avvio di una partnership commerciale e strategica nell'ottica del mantenimento dell'indipendenza e dell'autonomia delle due realtà, con l'intento tra l'altro di supportare e accelerare la crescita della banca stessa”, precisano ancora dal Cda.

“A oggi, il Consiglio di amministrazione di Civibank non ha ricevuto da Sparkasse informazioni ritenute sufficienti, che assicurino nel prossimo futuro un’autonomia nella governance dell’Istituto. Allo stesso modo, non è stata fornita alcuna garanzia sul fatto che l’assetto previsto da Sparkasse consenta di prestare la dovuta attenzione al territorio in cui opera Civibank, che tra Friuli Venezia Giulia e Veneto”.

“La crescita di Civibank, la cui previsione è supportata dagli ottimi risultati 2021, potrà consentire una distribuzione costante di dividendi remunerativi e una valorizzazione dell’azienda nei prossimi due anni. Successivamente alla pubblicazione del Documento di Offerta, il CdA di Civibank ne effettuerà una valutazione complessiva ai sensi dell'articolo 103 del TUF, trasposta in apposito comunicato prima dell'inizio del periodo di adesione. Il Cda ha infine proposto un aggiornamento nell’assetto del Consiglio con l’avvicendamento di tre membri e l’entrata della docente universitaria specializzata in climate finance Irene Monasterolo e degli imprenditori veneti Francesco Fracasso e Simone Cason. Le nomine saranno ora sottoposte all’approvazione dell’Assemblea che si riunirà in prima convocazione il 29 aprile e in seconda convocazione, ove occorresse, il 25 maggio”, conclude la nota di CiviBank.

Cassa di Risparmio di Bolzano - si legge nella nota di Sparkasse - informa di aver ottenuto l’approvazione del documento di offerta da parte della Consob. Il periodo di adesione alle Offerte, definito con la Commissione nazionale per le società e la Borsa, avrà inizio l’8 aprile e terminerà il 6 maggio (estremi inclusi), salvo proroghe in conformità alla normativa applicabile.

“Dopo il via libera da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nonché le autorizzazioni da parte di Bce e Banca d’Italia, Consob oggi ha comunicato il proprio assenso all’operazione, confermando l’idoneità di quanto rappresentato nel Documento di Offerta ai fini dell’avvio delle Offerte", è il commento del Presidente Gerhard Brandstätter e dell’Amministratore Delegato nonché Direttore Generale Nicola Calabrò.

"Il Documento di Offerta sarà pubblicato domani (giovedì 31 marzo, ndr) e a partire dall’8 aprile, gli azionisti CiviBank che detengono azioni e warrant, potranno aderire alle offerte. L’operazione rappresenta per i soci della banca friulana un’opportunità di disinvestimento delle azioni e warrant in loro possesso a condizioni significativamente più favorevoli rispetto a quelle registrate nei mesi scorsi", concludono i vertici di Sparkasse.