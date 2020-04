Per Fantoni e Siagri 'ora tocca agli imprenditori'

"Dobbiamo combattere, non serve abbattersi. Questa situazione che stiamo vivendo ha alcune similitudini con il terremoto del 1976. Allora, furono gli alpini ad aiutare la popolazione, per andare avanti. Oggi penso siano gli imprenditori a fare questo. Siamo tutti quanti in trincea. Il Covid19 ha portato alcune leve per un cambiamento: come il poter lavorare da casa, e in alcuni casi anche un efficientemento dell'attività lavorativa. Tutte le grandi crisi, possono portare a grandi cambiamenti, anche positivi". Lo ha detto Paolo Fantoni della Fantoni di Osoppo, intervenendo a una video conferenza insieme a Roberto Siagri, Ceo di Eurotech, sulla fase due, in merito alla ripresa nel dopo Covid 19.

Siagri ha parlato dell'emergenza Coronavirus come di "uno dei maggiori esperimenti di psicologia di gruppo mai fatto". Una fase in cui "si lavora in modalità agile, parcellizzando ancora di più gli obiettivi da raggiungere". In altre parole, "se prima la quotidianità poteva offrire lo sprone, la motivazione ora sono gli obiettivi a darla, costanti e supportati da interazioni digitali continue". Tuttavia, "il contatto umano rimane comunque fondamentale almeno nella trattativa commerciale, o almeno nelle fasi iniziali e finali. La produttività del singolo lavoratore dipende dalla propria capacità di responsabilizzarsi e di sentirsi ancora più parte di un team", ha concluso.