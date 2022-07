Per i distretti del Fvg miglior performance del Nordest

E’ stato pubblicato il Monitor dei distretti industriali del Triveneto al primo trimestre 2022, curato dalla Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo.

Nei primi tre mesi del 2022 le esportazioni a prezzi correnti dei distretti del Triveneto hanno superato i 9,9 miliardi di euro, poco al di sotto del record dei 10 miliardi toccato nel quarto trimestre 2021: la variazione tendenziale è stata del +17,9%, appena inferiore alla crescita totale nazionale (+19,3%). Se confrontati con lo stesso periodo pre-Covid i distretti del Triveneto hanno invece registrato una performance leggermente superiore al totale nazionale (+17,9% Triveneto vs. +16,0%).

Spiccano i distretti del Friuli Venezia Giulia con 748 milioni di euro (+24,5% sul primo trimestre 2021), massimo storico trimestrale dal 2008, seguiti dal Veneto con 7,9 miliardi di euro (+19,3% sul primo trimestre 2021) e dal Trentino-Alto Adige con 1,3 miliardi di euro (+7,0% sul primo trimestre 2021).

I brillanti risultati di crescita dei valori delle esportazioni risentono in parte del rialzo dei prezzi delle materie prime e dei prodotti energetici che si è accentuato nel primo trimestre 2022 a seguito dello scoppio del conflitto russo-ucraino. Nonostante l’impatto delle tensioni inflattive sia stato avvertito in modo più rilevante dai distretti della metalmeccanica, dei prodotti in carta e cartone, della gomma e plastica e dei prodotti in legno, secondo le nostre stime le variazioni tendenziali delle esportazioni a prezzi costanti (deflazionati secondo i prezzi alla produzione per l’estero) rimangono positive rispetto al 2021.

Nel primo trimestre 2022 sono risultati trainanti i mercati di sbocco dell’Europa Occidentale (+725 milioni di euro la differenza sul primo trimestre 2021), in primis la Francia (+19% sul primo trimestre 2021), seguita dalla Germania (+12,2%) e dal Regno Unito (+28,3%). Per variazione percentuale si è distinto anche il Nord America (+363 milioni di euro pari a +36,3% sul primo trimestre 2021) e crescite importanti si sono registrate anche in Medio Oriente (+28,1%) e America Latina (+25,7%).

“Nel primo trimestre 2022 i distretti del Friuli-Venezia Giulia hanno toccato il livello più alto nelle esportazioni trimestrali dal 2008, registrando la migliore performance del Nordest – commenta Francesca Nieddu, direttore regionale Veneto Est e Friuli Venezia Giulia -. Nonostante lo scenario politico ed economico sia in continuo cambiamento, le aziende pianificano l’evoluzione del business guardando ai mercati esteri, all’innovazione di prodotto e di processo, alla transizione digitale ed ecologica, che sono sempre più gli elementi strategici per la competitività. Di fronte all’aumento dei costi di materie prime ed energia, è necessario accelerare le scelte di autonomia energetica delle imprese, grazie ad incentivi e ad investimenti verso obiettivi ESG. Intesa Sanpaolo ha attivato già nel 2020 un plafond da 2 miliardi di euro per i nuovi S-Loans, una linea specifica di finanziamenti, che si affianca al plafond di 8 miliardi destinato a investimenti in Circular Economy, volti a supportare le iniziative delle imprese verso la transizione sostenibile. Dalla loro introduzione Intesa Sanpaolo ha erogato oltre 60 milioni di euro di finanziamenti in Friuli Venezia Giulia".

Focus i distretti del Friuli Venezia Giulia

Nel primo trimestre 2022 i distretti del Fvga hanno toccato il livello più alto nelle esportazioni trimestrali dal 2008: 748 milioni di euro, +147 milioni di euro rispetto al primo trimestre 2021, pari a +24,5% e superiore del 35,4% rispetto ai livelli pre-Covid, migliore performance del Nord-Est. Il maggior contributo dai mercati internazionali è venuto dagli Stati Uniti (+65,2% rispetto al primo trimestre 2021), dal Regno Unito (+37,1%), dalla Germania (+17,4%). Si sono invece registrate le prime ripercussioni del conflitto sulle esportazioni verso la Russia (-25,1%), e lievi cali si sono osservati in Egitto, Norvegia e Bahrein attribuibili principalmente ai distretti del sistema casa.

Si è osservata una crescita diffusa sui mercati internazionali per i distretti della Regione, fatta eccezione per il Prosciutto di San Daniele sostanzialmente stabile nei valori esportati nel primo trimestre 2022 rispetto al lo stesso periodo del 2021 (-0,6%). Per il Prosciutto San Daniele si registra uno straordinario balzo di vendite negli Stati Uniti più che triplicate nel primo trimestre 2022, e incrementi consistenti in Austria e nel Regno Unito, che bilanciano il calo in Germania e in Francia, rispettivamente primo e terzo mercato di sbocco del distretto.

Nei primi 3 mesi del 2022 prosegue il trend positivo per il Mobile e pannelli di Pordenone che registra 364 milioni di euro di export (+87,9 milioni di euro rispetto al primo trimestre 2021 pari a +31,8%), segnando il record trimestrale delle esportazioni grazie al traino degli Stati Uniti (+83,9%), del Regno Unito (+38,5%), della Germania e della Spagna. Crescono le esportazioni anche delle Sedie e complementi di arredo di Udine (+29,9 milioni di euro pari a +20,3%) per l’aumento di vendite nel Regno Unito (+67,8%), Stati Uniti e Austria e la generale ripresa del turismo e della ricettività che ha fatto ripartire il settore del contract. Al trend favorevole di aumento nell’arredamento domestico stimolato dalle restrizioni del Covid e dalla riorganizzazione degli ambienti domestici, si aggiunge la prospettiva di utilizzare il legno per la coibentazione termica delle abitazioni, tema che rientra negli obiettivi della Comunità Europea e che potrebbe coinvolgere 170 milioni di abitazioni entro il 2050 (fonte Assopannelli). Tuttavia, la scarsità della materia prima e il rialzo dei prezzi degli ultimi mesi hanno messo l’accento sulla necessità di applicare il riutilizzo ripetuto del legno, in cui il Friuli-Venezia Giulia si distingue avendo aumentato nel triennio 2016-19 del 20% la quantità di legno riciclato (raggiungendo le 123 mila tonnellate, contando sia il materiale gestito dal Consorzio Rilegno sia quello conferito dai privati).

Gli Elettrodomestici di Pordenone sfiorano i 100 milioni di export e crescono sul primo trimestre 2021 (+1,8%), migliorando i numeri registrati lo scorso anno, grazie al particolare contributo della Francia (+24,9%) mercato di sbocco che da solo pesa quasi un terzo del totale.

I Vini e distillati del Friuli realizzano nel primo trimestre 2022 la migliore performance tra i distretti italiani monitorati del vino (+54,8% sul primo trimestre 2021), con Stati Uniti (+78,9%) e Germania (+79,9%) principali protagonisti dell’exploit di vendite.

Il Caffè di Trieste cresce del 30,5% grazie al raddoppio delle vendite in Grecia, secondo mercato di sbocco per dimensione, all’espansione nel mercato cinese (+92%) e alla ripresa del Regno Unito (+54%).