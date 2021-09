Per un domani sostenibile fa tappa a Tolmezzo

Proseguono gli appuntamenti dedicati al tema dello sviluppo sostenibile, organizzati dall'Università di Udine con la collaborazione di alcuni comuni della Regione. Ciascuno dei diciotto eventi in programma, che si terranno fra settembre e novembre, affronterà aspetti specifici riconducibili da un lato alle esigenze del territorio, dall'altro ai 17 obiettivi inseriti nell'Agenda ONU 2030 e saranno condotti da docenti dell'Ateneo udinese affiancati da esperti qualificati.

Il secondo dei tre appuntamenti previsti a Tolmezzo si terrà venerdì 17 settembre alle 17 in piazza XX Settembre (in caso di maltempo al Teatro Candoni in via XXV Aprile) e si parlerà di cybersecurity quotidiana assieme al professor Pierluca Montessoro, ordinario di Sistemi di Elaborazione presso il Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura dell'Università degli Studi di Udine. Smartphone, tablet, smart TV... dispositivi che, se usati senza le dovute precauzioni, possono diventare pericolosi per noi e per gli altri, anche nelle nostre attività quotidiane. Il seminario illustrerà le radici del problema e fornirà gli elementi per adottare buone pratiche di comportamento per un uso consapevole delle tecnologie. Un manuale di sopravvivenza nel mondo digitale presente e futuro.

Montessoro è professore ordinario di Sistemi di Elaborazione presso il Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura dell'Università degli Studi di Udine. Svolge attività di ricerca e di didattica nel settore delle reti di calcolatori, dei sistemi distribuiti e della sicurezza informatica, dopo essersi occupato per diversi anni di sistemi CAD per la progettazione di circuiti integrati. È stato direttore del Dipartimento di Ingegneria Elettrica Gestionale e Meccanica e del Centro di Calcolo di Ateneo, delegato del Rettore per l'area Informatica e Reti e coordinatore del Corso di Studi in Ingegneria Elettronica. Collabora come consulente tecnico della magistratura e di studi legali per procedimenti inerenti alla pirateria informatica, audiovisiva e multimediale in ambito nazionale e internazionale.

Nel rispetto della normativa vigente l’accesso agli incontri sarà consentito solo a coloro in possesso di Green Pass. Al fine di assicurare la sicurezza dei partecipanti si consiglia la prenotazione con indicazione dei nominativi di tutti i partecipanti ai seguenti recapiti: - tel.: 0433 41247 - e-mail: candonifrisacco@gmail.com