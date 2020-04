Pertot al servizio della comunità

"Noi ci siamo, per la nostra comunità. Siamo sempre a disposizione del territorio, con i nostri servizi 24 ore su 24, sette giorni su sette. Ed in special modo, in questi giorni festivi, in un momento storico e sociale molto particolare, noi saremo in piena attività". Ad affermarlo è Fabrizio Pertot, Ceo dell'azienda che porta il suo cognome. La Pertot ecologia e servizi è una storica azienda triestina, impegnata da oltre 75 anni, nella fornitura di servizi ecologici a enti pubblici e privati. Conta 60 addetti.

In questo momento, l’azienda è particolarmente attiva con il servizio di sanificazione degli ambienti: "Ovviamente il periodo che stiamo vivendo ci offre l’opportunità di mettere a disposizione il nostro servizio di sanificazione che, secondo la normativa in vigore, (Circolare n. 5443 dd. 22.02.2020 del Ministero della Salute), prevede l’utilizzo di sostanze specifiche a base di candeggina (ipoclorito di sodio 0,1% - 0,5%) ed etanolo (62 – 71%). Si sente un gran parlare di numerosi metodi alternativi di sanificazione, ma è solo su questi prodotti che si basa la procedura prevista dalla legge. E’ bene che coloro che necessitano di questo tipo di prestazione, lo sappiano con chiarezza. Così come è essenziale sapere che la procedura di sanificazione deve essere eseguita da un preposto ad hoc. Siamo sempre a disposizione della comunità, ma durante le festività pasquali di questo anno, ancora di più", spiega Pertot.

La Pertot è attiva anche nella raccolta e smaltimento dei rifiuti, fino allo spurgo dei pozzi neri, interventi di manutenzione e pulizia, oltre al ripristino ambientale di siti inquinati. "Abbiamo un numero verde di pronto intervento (800209105)", continua Pertot. "Significhiamo affidabilità e competenza: siamo riconosciuti per questi valori. Vogliamo bene alla nostra terra e ci sentiamo di doverla oggi tutelare con la nostra presenza e la nostra operatività".

