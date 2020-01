Pettarini guida la Metalmeccanica di Confindustria Udine

Agostino Pettarini, presidente di Pettarini srl di Manzano, è stato eletto all’unanimità nuovo capogruppo delle Industrie Metalmeccaniche di Confindustria Udine. Subentra a Roberto Siagri, che non ha inteso riproporre la propria candidatura. All’Assemblea è intervenuta anche la presidente di Confindustria Udine, Anna Mareschi Danieli.

“Ringrazio i colleghi per la fiducia” sono state le prime parole da neocapogruppo di Pettarini. “Vengo da una famiglia che mi ha insegnato come dare sia più importante che ricevere. Per me questo significa, prima di tutto, ascoltare l’interlocutore, comprendendone esigenze e istanze. I temi da affrontare e su cui confrontarci sono tantissimi. Quanto prima riconvocherò il Gruppo per decidere assieme quali devono essere priorità e argomenti da portare avanti per il bene di tutti”.

Dal canto suo, il capogruppo uscente Siagri ha ricordato di aver cercato, nel corso del suo mandato, “di spingere nella direzione dell’inevitabile e ineludibile trasformazione digitale che precorre e permette l’evoluzione dei modelli di business necessari al passaggio dall’economia del tangibile a quella dell’intangibile che questa quarta rivoluzione industriale ci sta offrendo. Un passaggio necessario se si vuole aprire una nuova grande fase di crescita sostenibile della metalmeccanica e dell’industria in genere”. Altri temi affrontati sono stati anche quelli dell’internazionalizzazione, della formazione, della normativa sulla privacy e del contratto di categoria.