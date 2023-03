«Il gap occupazionale e retributivo che continua a penalizzare le donne, anche in Friuli Venezia Giulia, è l’ennesima testimonianza della grande distanza che ancora ci separa da una reale parità di genere sul lavoro, nella società, in famiglia, nella politica». Lo afferma il segretario generale della Cgil Friuli Venezia Giulia Villiam Pezzetta, commentando i dati sul mercato del lavoro, analizzati dall’Ires Fvg alla vigilia dell’8 marzo.

«Dati che devono fare riflettere – commenta Pezzetta – e che riempiono di ulteriore significato la Giornata internazionale della donna».

Ma il “gender gap” che continua a caratterizzare il nostro mercato del lavoro è solo uno dei temi di un 8 marzo che il sindacato, unitariamente, quest’anno ha scelto di dedicare in primis alle donne che più delle altre, nel panorama mondiale, vedono quotidianamente e più duramente messi sotto attacco i propri diritti, le proprie aspirazioni, la propria libertà.

Fari puntati quindi sulla fiaccolata di solidarietà che le segreterie nazionali di Cgil, Cisl e Uil organizzeranno a Roma, in via Nomentana, davanti alla sede dell’ambasciata iraniana. «Una scelta di vicinanza e solidarietà – conclude Pezzetta – non solo alle donne dell’Iran, ma anche alle donne ucraine e russe che si oppongono a questa assurda guerra, alle donne afghane, alle donne birmane, a tutte coloro che in ogni parte del mondo sono le più esposte alle dittature, alle guerre, alla violenza e alla negazione dei più elementari diritti».