Pf Group, pulizie e sanificazioni di Ferragosto

Pf Group non ha mai smesso di lavorare e instaurare rapporti sul territorio: anche nel pieno del periodo ferragostano, il gruppo udinese è stato al lavoro per manutenzioni e pulizie straordinarie nelle aziende e negli stabilimenti che si fermano e mettono in pausa le relative macchine. Di quali interventi si tratta?

Pf Group opera in pulizie e ripristini di impianti di primaria importanza, che lavorano tutto l'anno e mette a disposizione le proprie conoscenze specifiche, i mezzi sempre all'avanguardia e le più adatte tecnologie. "Siamo molto orgogliosi di questi lavori estivi. Abbiamo avuto tante conferme, ma allo stesso tempo sono state altrettante le nuove richieste di intervento e questo è un aspetto molto positivo guardando al futuro – commentano i fratelli Michele e Matteo Di Giusto, a capo di Pf Group – si tratta di interventi che facciamo da tanti anni e questo vuol dire che i nostri clienti sono soddisfatti del lavoro svolto. Il nostro personale lavora duramente anche quando in molti sono in vacanza: impegno e dedizione sono due valori che caratterizzano i nostri operatori. Se poi pensiamo al caldo e alle alte temperature in cui si opera, non possiamo che essere fieri di questo grande gruppo di lavoro. Noi cerchiamo di valorizzare e innovare sempre gli interventi nel territorio regionale. Ci piace pensare alla nostra azienda come una grande famiglia. Tutti lavoriamo per migliorarci e migliorare sempre i servizi che puntiamo a offrire".